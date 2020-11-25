Boyaya verdiği otomobiline kavuştu, suç duyurusunu geri çekti - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde boyaya verdiği aracı bulamayınca aracını teslim ettiği kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan Mustafa Ayna aracına kavuşunca suç duyurusunu geri çekti. Aracını teslim ettiği işyeri çalışanı Ö.B.'nin hiçbir suçu olmadığını anladığını kaydeden Ayna, aracının teslim edilmesi üzerine savcılığa yaptığı suç duyurusunu da geri çekti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Mustafa Ayna (34) kendisine ait 45 AEP 622 plakalı otomobilini oto boyacısına boyatmak üzere işyeri çalışanı Ö.B.'ye teslim etti. Otomobilini almaya giden Mustafa Ayna, otomobilini bulamayınca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Güvenlik güçleri tarafından yapılan araştırma sonucunda, işyeri sahibi M.Ç. (50)'nin otomobille şehir dışına çıktığı ortaya çıktı. M.Ç.'nin Alaşehir'e dönmesiyle, Mustafa Ayna, otomobiline kavuştu ve Ö.B. hakkında bulunduğu şikayeti geri çekti.

Aracına kavuşan Mustafa Ayna, "Otomobilimi Ö.B. isimli kişiye boya yaptırmak için teslim ettim. Otomobilin boyası tamamlanmış. İşyeri sahibi otomobili alıp, şehir dışına çıkmış. Bende aracımı Ö.B.'ye teslim ettiğim için onu aradım. Telefonlara cevap alamayınca, şüphelenip suç duyurusunda bulunmuştum. Yaptığımız araştırmalardan sonra Ö.B.'nin olaylardan haberi olmadığını ve hiçbir suçu olmadığını öğrendim. Aracı Ö.B.'nin işçi olarak çalıştığı işyeri sahibi M.Ç.'nin, Ö.B. haberi olamadan alıp şehir dışına çıktığını öğrendim. Ö.B.'yi hata ile suçladım. Otomobilim geldi. Teslim ettiler. Savcılığa yaptığım suç duyurusunu geri aldım." dedi. - MANİSA