BOYD'dan istidama destek çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel BOYD'dan istidama destek çağrısı - Son Dakika

BOYD'dan istidama destek çağrısı

6 saat önce

Bodrum Profesyonel Otelciler Derneği (BOYD), Turizm çalışanlarının istihdamına yönelik bir kampanya başlattı.

BOYD'dan istidama destek çağrısı, System.String[]

Bodrum Profesyonel Otelciler Derneği (BOYD), Turizm çalışanlarının istihdamına yönelik bir kampanya başlattı.


Kampanya, tüm tatil severleri ve turizm sektörünü, çalışanlarına destek vermeye davet etti.


Ülkemizin içinde olduğu bu zor süreçte, Korona virüsü (Covid-19) ile mücadele ve tüm toplumun sağlığı için, evlerinde kalmak zorunda olan çalışanlarını, işten çıkartmayan ve ücretsiz izine göndermeyen konaklama tesislerini tercih edin!' metni ile sosyal medya üzerinden kampanyayı başlatan BOYD, tüm turizm işverenlerini, çalışanlarına verdikleri destekleri açıklamaya davet etti. Aynı zamanda çalışanlarını destekleyen tesislerin, konaklama ve rezervasyonda öncelikli olarak tercih edilmesi için tüm halkı bu kampanyaya katılmaya davet etti. İlk günden binlerce kişiye ulaşan kampanyaya, önümüzdeki günlerde katılımın artması bekleniyor.


Kampanyanın amacı, çalışanına destek verebilen tesislerin azlığı ve bunu yapabilen işletmeler için ise bu yükün ne kadar ağır olduğunu, uzun süre bu desteği veremeyeceklerine dikkat çekmek.


BOUD Başkanı Sayın Serdar Karcılıoğlu, konu ile ilgili dernek üyeleri ve Turizm çalışanları adına yapmış olduğu açıklamada; 'Şimdilik çalışanlarına destek verebilen tesisler ellerini taşın altına koydular ve ayakta kalmaya çalışıyorlar. Ancak salgın durumunun devamında maalesef destek vermeye ister istemez devam edemeyecekler. Pek çok tesis kapısına kilit vurmak zorunda kalacak, Turizm çıkmaz bir yola girmiş olacak. Çok geç kalınmadan acil olarak Turizm için ayrı bir destek paketinin hazırlanmasını talep ediyoruz. Bu paket hazırlanırken özellikle sezonluk hizmet veren tesislerin göz önünde bulundurulması gerekiyor. Salgının, pandemi halini alması ve sezon başlangıcına denk gelmesi sebebiyle pek çok sezonluk çalışan, henüz işlerine başlayamamış ya da henüz başlamıştı. Dolayısı ile özellikle kısa dönem çalışma desteği maalesef bu kuruluşlarda uygulanamamaktadır. Kısa dönem desteği ile ilgili başka bir sorun ise bu ödeneğin işsizlik fonundan karşılanacak olması ve yine çalışanın cebinden çıkacak olmasıdır. Turizm'in bel kemiği çalışanları için mutlaka sektör şartları göz önünde bulundurularak bir destek paketinin hazırlanması gerektiğini bildirmek isteriz. Turizmin içine girdiği çıkmazdan kurtulabilmesi için en az 1 sene süreyle, tesislerin sabit giderlerinde (elektrik, su, vergi, sgk gibi) düzenleme yapılması, mümkünse bu giderlerden muaf olması sağlanmalıdır. Ayrıca uzun zamandır kredi ile hizmet vermeye çalışan turizmcilerin, kredi geri ödemeleri için özel bir yapılandırma çalışması, sadece devlet bankalarını değil diğer finans kuruluşlarını da kapsayacak şekilde planlanmalıdır. İşveren ve yatırımcılarımızın çalışanlarına destek olabilecekleri süre kısalmıştır. Sayın Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy'dan acil olarak bir destek paketi bekliyoruz.' dedi.


Kampanya, sadece Muğla bölgesinde işsiz kalmış ya da ücretsiz izine gönderilmiş yüz binlere yaklaşan turizm çalışanının değil tüm ülkemizdeki turizm çalışanlarının sesini duyurmayı hedefliyor. - MUĞLA

Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 06:46 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karantinadan sıkılan Ebru Polat, dansıyla sosyal medyayı salladı
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: İlk kaybımızı verdik, pozitif vakalarımız artmaya devam ediyor Tek başına tavla oynayan Onazi, evde kal çağrısı yaptı ABD, koronavirüs vakalarında Çin'i geride bırakarak salgının yeni merkez üssü oldu
ABD, koronavirüs vakalarında Çin'i geride bırakarak salgının yeni merkez üssü oldu ABD, koronavirüs vakalarında Çin'i geride bırakarak salgının yeni merkez üssü oldu         
00:52
THY, koronavirüs salgını nedeniyle New York uçuşlarını durdurdu THY, koronavirüs salgını nedeniyle New York uçuşlarını durdurdu         
00:49
Juventus'un eski başkanından Ronaldo'ya sert eleştiri: Havuzda fotoğraf çektirmekten başka bir şey yapmıyor Juventus'un eski başkanından Ronaldo'ya sert eleştiri: Havuzda fotoğraf çektirmekten başka bir şey yapmıyor         
00:24
Fransa sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin koronavirüse karşı kullanımına izin verdi Fransa sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin koronavirüse karşı kullanımına izin verdi         
00:22
Koronavirüsün akciğerlere verdiği zarar sanal gerçeklik videosu ile gözler önüne serildi Koronavirüsün akciğerlere verdiği zarar sanal gerçeklik videosu ile gözler önüne serildi         
23:56
İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı mesajı: Radikal kararlar almalıyız İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı mesajı: Radikal kararlar almalıyız         
23:49
İzmir'de bir kişi, tartıştığı ağabeyini tabancayla göğsünden vurarak öldürdü İzmir'de bir kişi, tartıştığı ağabeyini tabancayla göğsünden vurarak öldürdü         
23:48
Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi         
23:47
Son Dakika: Semt pazarlarında temel gıda ve temizlik maddelerinin haricindeki tüm ürünlerin satışına yasak geldi Son Dakika: Semt pazarlarında temel gıda ve temizlik maddelerinin haricindeki tüm ürünlerin satışına yasak geldi         
23:47
Mike Tyson'dan olay itiraf: Annemin arkadaşlarının kızlarıyla birlikte oluyordum Mike Tyson'dan olay itiraf: Annemin arkadaşlarının kızlarıyla birlikte oluyordum         
23:33
Türkiye, en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 15. ülke oldu Türkiye, en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 15. ülke oldu         
23:28
102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi 102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi         
23:15
Britney Spears, 100 metreyi 5.97 saniyede koştuğunu iddia etti Britney Spears, 100 metreyi 5.97 saniyede koştuğunu iddia etti         
22:44
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 75'e, vaka sayısı 3629'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 75'e, vaka sayısı 3629'a yükseldi         
22:38
Tek başına tavla oynayan Onazi, evde kal çağrısı yaptı Tek başına tavla oynayan Onazi, evde kal çağrısı yaptı         
22:11
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: İlk kaybımızı verdik, pozitif vakalarımız artmaya devam ediyor Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: İlk kaybımızı verdik, pozitif vakalarımız artmaya devam ediyor         
22:07
İngiltere'de 'öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra öldü İngiltere'de 'öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra öldü         
22:03
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1696'ya yükseldi Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1696'ya yükseldi         
21:58
ABD'de yapılan araştırmaya göre, koronavirüs nedeniyle 4 ayda 81 bin kişi ölecek ABD'de yapılan araştırmaya göre, koronavirüs nedeniyle 4 ayda 81 bin kişi ölecek         
21:50
Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı: Zaten dokunsalar ağlayacağım Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı: Zaten dokunsalar ağlayacağım         
21:47
Al Nasr, Sofiane Feghouli'nin peşinde Al Nasr, Sofiane Feghouli'nin peşinde         
21:45
Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor         
21:44
Koronavirüs korkusu nedeniyle asansör düğmesine ayağıyla basan kişinin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti Koronavirüs korkusu nedeniyle asansör düğmesine ayağıyla basan kişinin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti         
21:27
Fenerbahçe, Serhat Güler'in hastaneden taburcu edildiğini açıkladı Fenerbahçe, Serhat Güler'in hastaneden taburcu edildiğini açıkladı         
21:07
Kırklareli'nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı Kırklareli'nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı         
21:00
Çin, koronavirüs vakalarının artmasını önlemek için yabancıları ülkeye almayacak Çin, koronavirüs vakalarının artmasını önlemek için yabancıları ülkeye almayacak         
20:59
Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü         
20:53
New York'ta koronavirüs vaka sayısı bir günde yüzde 40 arttı New York'ta koronavirüs vaka sayısı bir günde yüzde 40 arttı         
20:30
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan hamam kahvehaneye çevrildi Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan hamam kahvehaneye çevrildi         
20:29
Karantinadan sıkılan Ebru Polat, dansıyla sosyal medyayı salladı Karantinadan sıkılan Ebru Polat, dansıyla sosyal medyayı salladı         
20:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2020 01:41:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BOYD'dan istidama destek çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]