Boyd ilk antrenmanına çıktı
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Beşiktaş, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Beşiktaş Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:21 Kaynak: İHA
, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlıların yeni transferi Tyler Boyd da ilk kez takımla birlikte çalıştı.
TFF Riva Hasan Doğan
Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı
yönetiminde yapılan antrenman kuvvet ve kondisyon çalışması olarak gerçekleşti. İdman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 sonrası kuvvet ve dayanıklılık koşuları yapıldı. Antrenman streching çalışması ile sona erdi.
İdmana izinli olan Gary Medel
katılmadı. Rıdvan Yılmaz
, Atiba Hutchinson
ve Burak Yılmaz
takımdan ayrı sahada koşu yaparken, Tyler Boyd ise takımla birlikte çalıştı.
Beşiktaş, kamp çalışmalarına yarın saat 10.30 ve 18.30'da yapacağı antrenmanlarla devam edecek. - İSTANBUL
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