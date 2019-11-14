Son Dakika Haberleri: Boyd'un geleceğine Avcı karar verecek
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Boyd'un geleceğine Avcı karar verecek

6 saat önce

Avcı, ABD'li futbolcu hakkında olumsuz rapor verirse, devre arasında kiralık gönderilmesi gündeme gelecek.

Boyd'un geleceğine Avcı karar verecek, System.String[]

Avcı, ABD'li futbolcu hakkında olumsuz rapor verirse, devre arasında kiralık gönderilmesi gündeme gelecek. Siyah beyazlı yöneticiler, bu sezon transfer edilen futbolcular için en az verimi Boyd'dan aldıklarını belirterek, "Beklentilerimizin çok altında kaldı. Bir sıkıntısı mı var, bilmek istiyoruz" diye konuştular.


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Amerika Birleşik Devletleri, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:53 
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