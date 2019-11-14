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Boyd'un geleceğine Avcı karar verecek
6 saat önce
Avcı, ABD'li futbolcu hakkında olumsuz rapor verirse, devre arasında kiralık gönderilmesi gündeme gelecek.
Avcı, ABD'li futbolcu hakkında olumsuz rapor verirse, devre arasında kiralık gönderilmesi gündeme gelecek. Siyah beyazlı yöneticiler, bu sezon transfer edilen futbolcular için en az verimi Boyd'dan aldıklarını belirterek, "Beklentilerimizin çok altında kaldı. Bir sıkıntısı mı var, bilmek istiyoruz" diye konuştular.
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Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:53
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