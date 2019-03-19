Son Dakika Haberleri: Boydak Holding Eski Finans Müdürü Fetö'den Hakim Karşısında

Boydak Holding Eski Finans Müdürü Fetö'den Hakim Karşısında

27 dakika önce

Boydak Holding'in eski finans müdürü tutuksuz sanık T.B., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'örgüt üyesi olma' iddiasıyla ilk kez hakim karşısına çıktı.

Boydak Holding Eski Finans Müdürü Fetö'den Hakim Karşısında, System.String[]
Boydak Holding'in eski finans müdürü tutuksuz sanık T.B., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'örgüt üyesi olma' iddiasıyla ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık, "2008'de Türkiye Finans'ın Suudilere satılması nedeniyle holdinge 580 milyon dolar geldi. Kime, ne verdiler bilmezdik" dedi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık T.B. ile avukatı hazır bulundu. Boydak Holding'in eski finans müdürü olan tutuksuz sanık T.B., "Kayyum heyeti tarafından Ocak 2018'de by lock olduğu gerekçesiyle iş akdim feshedildi. By lock kullanmadım, örgütsel hiçbir faaliyette bulunmadım, hiçbir sohbet toplantılarına katılmadım" dedi.

Şirket ortakları arasında varlık yani havuz hesabı olduğunu söyleyen T.B., "2008'de Türkiye Finans'ın Suudilere satılması nedeniyle 580 milyon dolar geldi. O para havuz hesabına yatırıldı. Bu hesabın denetimini finans koordinatörü M.K. yapıyordu. Şükrü, Hacı, Memduh, Yusuf, Mustafa ve Bekir Boydak hesabın ortaklarıydı. Daha sonra 3 kişi daha katıldı. Bu hesapta Mustafa Boydak'ın talimatları ile işlemler yapılırdı. Kime, ne verdiler bilmezdik. Sorgulama şansımız da yoktu" diye konuştu.

7 tanığın dinlendiği davada mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı Nisan ayına erteledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:00 Kaynak: İHA

Boydak Holding, 3. Sayfa
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