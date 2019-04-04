Son Dakika Haberleri: Boydak Holding Eski Finans Müdürüne Fetö'den 7.5 Yıl Hapis

Boydak Holding Eski Finans Müdürüne Fetö'den 7.5 Yıl Hapis

1 saat önce

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'örgüt üyesi olma' suçundan tutuksuz yargılanan Boydak Holding'in eski finans müdürüne, 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Boydak Holding Eski Finans Müdürüne Fetö'den 7.5 Yıl Hapis, System.String[]
Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'örgüt üyesi olma' suçundan tutuksuz yargılanan Boydak Holding'in eski finans müdürüne, 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık T.B. ile avukatı hazır bulundu. Boydak Holding'in eski Finans Müdürü olan tutuksuz sanık T.B., kayyum heyeti tarafından Ocak 2018'de by lock olduğu gerekçesiyle iş sözleşmesinin feshedildiğini söylemiş, 2008'de Türkiye Finans'ın Suudilere satılması nedeniyle 580 milyon dolar geldiğini, bu hesapta kime, ne verildiğini bilemediklerini, sorgulama şanslarının olmadığını ifade etmişti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık T.B.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına, infaz kesinleşinceye kadar sanık hakkında adli kontrol şartının devamına karar verdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:51 Kaynak: İHA

Kayseri, Boydak Holding, 3. Sayfa
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