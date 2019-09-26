Son Dakika Haberleri: Boydak holding eski ortağına 7,5 yıl hapis istemi
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Boydak holding eski ortağına 7,5 yıl hapis istemi

1 saat önce

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Boydak Holding'in eski ortaklarından Nazif T.'nin (60) tutuksuz yargılanmasına devam edildi.

Boydak holding eski ortağına 7,5 yıl hapis istemi, System.String[]
KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Boydak Holding'in eski ortaklarından Nazif T.'nin (60) tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Savcı, sanığın 'örgüte yardım etme' suçundan 2 yıldan 7,5 yıla kadar hapsini istedi.
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın üçüncü duruşmasında tutuksuz sanık Nazif T., hazır bulundu. Mahkeme başkanı, sanık hakkında beklenen raporların mahkemeye ulaştığını, Boydak ana dosyasında bahsi geçen şirketlerle ilgili MASAK raporlarının da incelediğini söyledi. Mütaalasının hazır olduğunu açıklayan duruşma savcısı, sanık Nazif T.'nin, Boydak Holdinge bağlı bazı şirketlerde yönetim kurulunda yer aldığını bazılarında da ortaklığının bulunduğunu söyleyerek, sanığın 'örgüte yardım etme' suçundan 2 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.
Sanık Nazif T., ilk duruşmada, Boydak grubunda çok önceden genel müdürlük yaptığını söyleyerek, "Holdingleştiğimizde yönetim kurulunda bulundum. Yönetim kurulunda olduğum şirket sayısı 5-6 şirketten oluşuyordu. Eski eşim beni ihbar ediyor ve gizli tanık yapılıyor. 60 yaşında adamım, sadece Boydak'ta çalıştım diye üzerime suç atılmaya çalışılıyor" demişti.
Mahkeme heyeti, sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.


Boydak Holding, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:19 Kaynak: DHA
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