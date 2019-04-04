Son Dakika Haberleri: Boydak'ların Eski Finans Müdürüne, Fetö'den 7,5 Yıl Hapis

Boydak'ların Eski Finans Müdürüne, Fetö'den 7,5 Yıl Hapis

21 dakika önce

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan Boydak Holding eski finans müdürü Talat Bayraktar, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Boydak'ların Eski Finans Müdürüne, Fetö'den 7,5 Yıl Hapis, System.String[]
KAYSERİ'de, FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan Boydak Holding eski finans müdürü Talat Bayraktar, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan yargılanan FETÖ/PDY sanığı Talat Bayraktar, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Son savunmasını yapan sanık Bayraktar, Boydak Holding'de finans müdürü olarak çalıştığını ve şirketin bütün harcamalarının kanunlara uygun şekilde yapıldığını ileri sürdü. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Boydak Holding'e devlet tarafından el konulduğunu ve kayyum heyeti atandığını anlatan sanık, "Bu dönemde, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) müfettişleri holdinge geldiler ve onlarla ben ortak çalıştım. MASAK'a, şirketin ödemeleriyle ilgili 2 bin sayfadan fazla doküman verdim. Kayyum heyetiyle de 1,5 yıl birlikte çalıştım ve her türlü bilgi ve belgeyi paylaştım. Ocak 2018'de ise hakkımdaki soruşturma gerekçesiyle iş akdim kayyum heyeti tarafından feshedildi. Şu an FETÖ üyesi olmakla suçlanıyorum. Buna çok kırıldım. Ben FETÖ'cü değilim, suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Talat Bayraktar'a 'silahlı terör örgütüne üyesi olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:38 Kaynak: DHA

Boydak Holding, Güncel
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