Son Dakika Haberleri: "Boydan Devlete Osmanlı: Söğüt'ten İstanbul'a Sempozyumu" başladı
Son Dakika Güncel 'Boydan Devlete Osmanlı: Söğüt'ten İstanbul'a Sempozyumu' başladı

"Boydan Devlete Osmanlı: Söğüt'ten İstanbul'a Sempozyumu" başladı

7 saat önce

Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna tanıklık eden Söğüt ilçesi ve boydan devlete Osmanlı tarihinin geleceğe bilimsel olarak aktarılması konularının tartışılması amacıyla düzenlenen "Boydan Devlete Osmanlı: Söğüt'ten İstanbul'a" başlıklı sempozyum başladı.

Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna tanıklık eden Söğüt ilçesi ve boydan devlete Osmanlı tarihinin geleceğe bilimsel olarak aktarılması konularının tartışılması amacıyla düzenlenen "Boydan Devlete Osmanlı: Söğüt'ten İstanbul'a" başlıklı sempozyum başladı.

Bilecik Valiliği ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ) Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Vali Bilal Şentürk, Söğüt'ün tarihinin bilimsel olarak geleceğe aktarılması için sempozyumun çok büyük bir araç olduğunu söyledi.

İlde görev yapan herkesin manevi bir sorumluluğu olduğunu belirten Şentürk, "Elimizdekinin kıymetini bilmeliyiz. Şeyh Edebali'yi, Ertuğrul Gazi'yi bilmeyen bir Bilecikli olamaz, olmamalı. Önce burayı bizim tanımamız, herkesten daha fazla bilgiye sahip olmamız lazım." dedi.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş da sempozyumun, yaşanılan toprakların değerini bilmek ve geçmişten devralınan mirasın geleceğe aktarılması için çok önemli olduğunu vurguladı.

Osmanlı'nın tarihinin, tarihin başlandığı yerden öğrenilmesi gerektiğini anlatan Taş, "Şeyh Edebali'yi iyi anlamak, geçmişten günümüze ve bugünden geleceğe uzanacak olan köprünün sağlam inşa edilmesi için çok mühimdir. Bunun bilinciyle, geçmişten devraldığımız mirası gelecek nesillere ilmi gerçeklikle anlatabilmenin gayesini taşıyoruz." diye konuştu.

Akademisyenlerin sunumlarıyla devam eden sempozyum iki gün sürecek.

İstanbul, Söğüt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçimlerde İmamoğlu'nu destekleyen grup, İBB binası önünde su zammını protesto etti
Son dakika: Tutuklanan Ahmet Altan'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi Meteoroloji, Ankara ve İstanbul'a kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu Yargıtay'dan emsal karar: İşyerinde birbirine sarılmak işten atılma nedeni sayıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 22:25:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Boydan Devlete Osmanlı: Söğüt'ten İstanbul'a Sempozyumu" başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]