"Boydan Devlete Osmanlı: Söğüt'ten İstanbul'a Sempozyumu" sona erdi

Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna tanıklık eden Söğüt ve boydan devlete Osmanlı tarihinin geleceğe bilimsel olarak aktarılması konularının tartışılması amacıyla düzenlenen "Boydan Devlete Osmanlı- Söğüt'ten İstanbul'a" başlıklı sempozyum sona erdi.

Bilecik Valiliği ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile Kültür Konseyi işbirliğinde "Eski Çağ'dan Osmanlı'nın kuruluşuna uzanan gelişmeler", "Selçuklu yönetim sisteminin Anadolu'daki yansıması", "Fetih ruhunun devlet yapısına intikali", "Beylikten Devlet'e", "Uç Beyliği'nden sancak ve devlet oluşa" ve "Bölgenin önemi üzerine "Bilecik/Söğüt" ile "Devleti yaşatan ruh" konularının tartışıldığı ve ele alındığı iki gün süren sempozyumda, 22 akademisyen sunum yaptı.

Vali Bilal Şentürk, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda değerlendirme oturumunda yaptığı konuşmada, bilgiye her yerde ulaşılabileceğini, bundan sonra işlenmiş ve kullanabilir bilgiye ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, tarihi mirası birlikte daha iyi noktaya taşımak istediklerini vurguladı.

Hem Ahlat'ın hem de Bilecik'in Anadolu'daki bin yıllık tarihi boyutuyla önemli mekanlar olduğunun altını çizen Şentürk, "Bu kadar tarih zenginliğimizden ne kadar haberdarız? Görsellerimiz var ama bu görselliğin arkasında yatan manayı ne kadar biliyoruz? Bilecik kuruluşun ve kurtuluşun kenti. Böyle zengin olan bir ilin yaşayanlarının daha da bilinçlenmesi ve donanımlı olması gerekir." dedi.

7 farklı oturuma başkanlık yapan oturum başkanlarının değerlendirmelerde bulunmasının ardından sempozyuma verdiği katkılarından dolayı Vali Şentürk ve BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Taş tarafından Kültür Konseyi Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Şadi Polat ile sempozyumun onur konuğu Sultan 5. Murad kolundan Osman Selahaddin Osmanoğlu'na plaket verildi.