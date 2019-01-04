Son Dakika Haberleri: Boyları 1 Buçuk Metreyi Buldu...itfaiye Ekipleri Çatılardaki Buz Sarkıtlarını Temizledi

Boyları 1 Buçuk Metreyi Buldu...itfaiye Ekipleri Çatılardaki Buz Sarkıtlarını Temizledi

1 saat önce

Boyları 1 buçuk metreyi buldu.

Boyları 1 buçuk metreyi buldu...İtfaiye ekipleri çatılardaki buz sarkıtlarını temizledi

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde çatılardan uzanan buz sarkıtları itfaiye ekiplerince temizlendi.
Oltu ilçesinde çatılardan uzanan boyları 1 buçuk metreyi bulan buz sarkıtları tehlike oluşturmaya başladı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Oltu İtfaiye ekipleri merdivenli araçlara çıkarak demir çubukla binaların çatılarındaki buz sarkıtlarını temizledi. Yoğun mesai harcayan itfaiye ekipleri büyük bir tehlikeyi ortadan kaldırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:04 Kaynak: İHA

Oltu, Erzurum, İtfaiye, Yerel
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