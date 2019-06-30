Boyları 2 metreyi aşan yılanların dansı böyle görüntülendi
16 dakika önce
Boyları 2 metreyi aşan yılanların dansı böyle görüntülendiDİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yılanların dansı, çiftçiler tarafından görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:50 Kaynak: İHA
Boyları 2 metreyi aşan yılanların dansı böyle görüntülendi
DİYARBAKIR - Diyarbakır
'ın Çınar
ilçesinde yılanların dansı, çiftçiler tarafından görüntülendi.
Çınar ilçesine bağlı İkizoluk köyünde tarlalarını sulayan çiftçiler, boyları 2 metreyi aşan iki yılan fark etti. Hemen cep telefonlarına sarılan çiftçiler, iki yılanın dansını kaydetti. İnsanların çok nadir olarak tanık olduğu dansı görüntüleyen çiftçiler, yılanların daha sonra gözden kaybolduğunu kaydetti.
Boyları 2 metreyi aşan yılanların dansı, çiftçileri de şaşırttı
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