Boyları küçük aşkları büyük - Son Dakika

Boyları küçük aşkları büyük

07.10.2020 11:21

Boyları küçük aşkları büyük Küçük boylarına rağmen evlenen çift her işin üstesinden geliyor Bursa'da birbirini severek evlenen cüce çift küçük boylarına rağmen her işin üstesinden gelmeyi başarıyor.

Boyları küçük aşkları büyük

Küçük boylarına rağmen evlenen çift her işin üstesinden geliyor

BURSA - Bursa'da birbirini severek evlenen cüce çift küçük boylarına rağmen her işin üstesinden gelmeyi başarıyor.

Sosyal medyada tanışan Ahmet Karadeniz, ve Özge Karadeniz, ilk görüşte bir birinden çok hoşlandı. 105 santim boyundaki kısa boylu Ahmet, kendi gibi kısa boylu olan Özge'ye aşık oldu. Uzun zaman internet üzerinden görüşen çift, bir birlerini görmeye karar verdi. Genç adam, 120 santim uzunluğundaki sevdiği kız görmek için tek başına otobüse binerek Bursa'dan Muğla'ya gitti. Bu buluşmalar yıllarca sürdü. Daha sonra evlenmeye karar veren çiftten ilk adımı atan Ahmet oldu.

Ahmet Karadeniz, sevdiği kızın babasının karşısına çıkarak kızını sevdiği söyledi. Ailenin onay vermesiyle birbirini çok seven cüce aşıklar yapılan nikahla dünya evine girdi. Bursa'da yaşayan çift evlerinde her işlerini kendileri yapıyor. Çiftin en büyük sıkıntısı ise mutfak dolapları. Hayır severlerden gelecek yardımla dolaplarını kendi boylarına göre değiştirebilecek.

Şu an herhangi bir işte çalışmayan çift kendilerine uygun bir iş teklifi gelirse çalışmaya başlayabilecek.

Eşine ilk görüşte aşık olduğunu ifade eden Ahmet Karadeniz, "Eşimle sosyal paylaşım sitesinden tanıştım. İlk başlarda arkadaş olarak mesajlaştık. Sonra bir birimizden hoşlanmaya başladık. Telefon numaralarımızı aldık. Görüşmeye başladık. Bu görüşmeler 5 yıl sürdü. Baktım bu böyle olmayacak, ailesinin karşısına çıktım. "Ben kızınızı seviyorum onunla evlenmek istiyorum" dedim. Sağolsunlar onlar da hiç bir zorluk çıkartmadılar. Evleneli 15 gün oldu. Şu an her hangi bir işte çalışmıyorum. Bana uygun bir iş teklifi gelirse çalışabilirim. Sevdiğime kavuştum çok şükür. Çocuğumuzun olmasını istiyorum inşallah Allah nasip eder" dedi.

Eşini çok sevdiğini belirten Özge Karadeniz, "Eşimle sosyal medyadan tanıştık duygularımızı bir birimize söyledik. Uzun görüşmenin ardından evlendik. Çok mutluyum eşim beni hiç bırakmadı. Evde işleri ortak görüyoruz. Benim en büyük sıkıntım mutfak dolapları. Onlar da boyuma göre olursa işleri daha keyifli yaparım" şeklinde konuştu.

Boyları küçük aşkları büyük
Boyları küçük aşkları büyük
Boyları küçük aşkları büyük
Boyları küçük aşkları büyük

Ahmet Karadeniz, Karadeniz, Karar, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Boyları küçük aşkları büyük - Son Dakika

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