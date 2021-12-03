Üye Girişi
Boylarının kısalığı kız kardeşlerin yaşama bağlılığını engelleyemedi - Son Dakika

Boylarının kısalığı kız kardeşlerin yaşama bağlılığını engelleyemedi

03.12.2021 11:30
Boylarının kısalığı kız kardeşlerin yaşama bağlılığını engelleyemedi

Bingöl'de boyları kısa kız kardeşler Ayşe ve Özlem Kayırtar, yüzlerinden düşmeyen tebessümle ve yaşam azmiyle herkese örnek oluyor.

Bingöl'de boyları kısa kız kardeşler Ayşe ve Özlem Kayırtar, yüzlerinden düşmeyen tebessümle ve yaşam azmiyle herkese örnek oluyor.

Kültür Mahallesi'nde yaşayan 39 yaşındaki Özlem ve 29 yaşındaki kardeşi Ayşe Kayırtar, "engeller aşmak içindir" diyerek, engellerini yıllardır sosyal, kültürel ve sanatsal alandaki becerileriyle aşıyor.

Sağlık Bakanlığının Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde 10 yıldır çalışan Ayşe Kayırtar, vatandaşlardan gelen randevu çağrılarını yanıtlıyor.

Düzgün diksiyonu ve güler yüzüyle dikkati çeken Ayşe, hayat enerjisiyle çevresinde çok seviliyor. Aldığı eğitimle su kabağı işlemesini de öğrenen Ayşe, evinde hazırladığı su kabaklarına sevgisini yansıtıyor.

İnternette bez bebek yapmayı öğrendi

Özlem Kayırtar da bir süre evde çocuk bakıcılığı yaptıktan sonra Kovid-19 salgınının başlaması ve astım hastası olması nedeniyle ara vermek zorunda kaldı.

Buna rağmen boş durmayan Özlem, internetten çocuklar için bez bebek yapmayı öğrendi. Hazırladığı bebekleri sosyal medya üzerinden satışa sunan Özlem, istediği talebi görmese de gayretinden vazgeçmiyor.

Evdeki işlerin tamamını yapan Özlem, çalışkanlığıyla ailesine büyük destek oluyor.

"Nefes alabiliyorsam ne mutlu bana"

Ayşe Kayırtar, AA muhabirine, 4 kardeş olduklarını, sadece ablası ve kendisinin boyunun kısa olduğunu söyledi.

İşin dışında sosyal ve kültürel faaliyetlerle uğraştığını belirten Ayşe, bundan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Engellilerin hiçbir şey yapmadan hayatını karartmaması gerektiğini anlatan Ayşe, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün bir şeyler yapabiliyorsam, gülebiliyorsam, nefes alabiliyorsam ne mutlu bana. Eve kapanmaya gerek yok. Toplumun bizi görmeye alışması lazım. Dışarıda gezdiğimde bazen insanlar 'aaaa' diyerek bana bakıyorlardı. Bunu duymazlıktan geliyor, takmıyordum insanları. Halen de öyleyim. Kulaklık takarak gezmeyi çok severdim. Çünkü müzik sayesinde kötü yorumları duymuyorum. Bununla ilgili neden kendime negatif enerji vereyim ki."

"Pozitifliğimi babama borçluyum"

Sevgisini su kabağına işlediğini aktaran Ayşe, "Bence en büyük engel sevgisizliktir. Bugün pozitif enerjiye sahipsem en büyük etken ailemdir. Babam bizden hiçbir zaman utanmadı, sıkılmadı. Benimle çarşıya gelince elimi sıkı sıkı tutardı. Pozitifliğimi babama borçluyum." dedi.

İş görüşmesinde de kendisine engelli gibi davranmadıklarını ve işe alımının yapıldığını anlatan Ayşe, yöneticilerine teşekkür etti.

"Engelleri aşmaya devam edeceğim"

Özlem Kayırtar da boyunun hiçbir zaman kendisine engel olmadığını anlatarak, "Boyum çoğu yere yetişemedi ama yaptım. Engelleri aşmaya devam edeceğim." diye konuştu.

71 yaşındaki baba Halim Kayırtar ise "Çocuklarımla gurur duyuyorum. Her işi yapabiliyorlar, her işi çözüyorlar. Hiçbir zaman onlara engelli demeyeceğim. Onların sayesinde ayaktayım. Tüm engellilerin gününü kutlarım ve onlara başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Boylarının kısalığı kız kardeşlerin yaşama bağlılığını engelleyemedi
Boylarının kısalığı kız kardeşlerin yaşama bağlılığını engelleyemedi
Boylarının kısalığı kız kardeşlerin yaşama bağlılığını engelleyemedi
Boylarının kısalığı kız kardeşlerin yaşama bağlılığını engelleyemedi
Boylarının kısalığı kız kardeşlerin yaşama bağlılığını engelleyemedi

Engelli, Bingöl, Astım, MHRS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boylarının kısalığı kız kardeşlerin yaşama bağlılığını engelleyemedi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sene başında 30 liraya satılan kahvenin kilosu şimdi 140 lira 11:47 Sene başında 30 liraya satılan kahvenin kilosu şimdi 140 lira
Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı! 11:35 Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı! Pereira'nın boşalan koltuğu hemen dolacak! Fenerbahçe'de ilk hedef Slaven Bilic oldu 11:33 Pereira'nın boşalan koltuğu hemen dolacak! Fenerbahçe'de ilk hedef Slaven Bilic oldu Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı 11:01 Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı El Salvador'da askeri uçak düştü! Savunma Bakanı'nın oğlu da dahil 3 kişi hayatını kaybetti 10:50 El Salvador'da askeri uçak düştü! Savunma Bakanı'nın oğlu da dahil 3 kişi hayatını kaybetti Enişteden liseli kıza mide bulandıran cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı 10:41 Enişteden liseli kıza mide bulandıran cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı 09:57 Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı 09:36 Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı

Son Dakika Haberleri
11:46 Sene başında 30 liraya satılan kahvenin kilosu şimdi 140 lira
11:34 Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı!
11:33 Pereira'nın boşalan koltuğu hemen dolacak! Fenerbahçe'de ilk hedef Slaven Bilic oldu
11:32 Kılıçdaroğlu TÜİK'in önünde konuşuyor: Burası artık bir devlet kurumu değil, saray kurumudur!
11:22 CHP'nin ikinci mitingi Kocaeli'de yapılacak! İlki yarın Mersin'de!
11:14 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
11:13 Esra Erol'da dram sürüyor: Zihinsel engelli Fatma yine evli adama kaçtı, bu kez saçlarını da kazıttı!
11:08 Yükselişi devam eden altının gram fiyatı 782 liradan işlem görüyor
11:06 Son dakika: Kılıçdaroğlu TÜİK'e alınmadı! Gerekçe randevusu yok!
11:04 Yükselişi devam eden dolar 13,72'den işlem görüyor
En yakın arkadaşının vefatıyla yıkılan Hazal Kaya: Olayı görenler savcılığa başvursun En yakın arkadaşının vefatıyla yıkılan Hazal Kaya: Olayı görenler savcılığa başvursun         
11:50
Oto galeriden araba çalan 3 çocuk 4 gündür Türkiye turu yapıyor! Bir türlü yakalanamadılar Oto galeriden araba çalan 3 çocuk 4 gündür Türkiye turu yapıyor! Bir türlü yakalanamadılar         
11:39
CHP'nin Mersin mitingi için dağıttığı kartlarda dikkat çeken detay! "Squid Game"li çağrı yaptılar CHP'nin Mersin mitingi için dağıttığı kartlarda dikkat çeken detay! "Squid Game"li çağrı yaptılar         
11:33
Kılıçdaroğlu TÜİK'in önünde konuşuyor: Burası artık bir devlet kurumu değil, saray kurumudur! Kılıçdaroğlu TÜİK'in önünde konuşuyor: Burası artık bir devlet kurumu değil, saray kurumudur!         
11:32
Melih Gökçek'ten Tanju Özcan'a sert tepki: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın Melih Gökçek'ten Tanju Özcan'a sert tepki: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın         
10:50
Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71         
10:49
Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu         
10:08
Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor         
09:40
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Sağlıkçıların isyanı sonuç verdi! Hekimlerden sonra diğer sağlık çalışanlarına da zam geliyor Sağlıkçıların isyanı sonuç verdi! Hekimlerden sonra diğer sağlık çalışanlarına da zam geliyor         
07:21
Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz         
18:17
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik         
18:17
Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi         
16:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 11:56:42. #1.12#
SON DAKİKA: Boylarının kısalığı kız kardeşlerin yaşama bağlılığını engelleyemedi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement