Böyle acı görülmedi... 2 kardeşe evleri mezar oldu - Son Dakika

Böyle acı görülmedi... 2 kardeşe evleri mezar oldu

20.01.2021 09:02
Böyle acı görülmedi... 2 kardeşe evleri mezar oldu, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yangında alevlerin arasında kalan iki kardeşin cesedi, demir parmaklıkların sökülmesiyle çıkarılabildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yangında alevlerin arasında kalan iki kardeşin cesedi, demir parmaklıkların sökülmesiyle çıkarılabildi. Yaşanan can pazarı cep telefonu ile görüntülenirken olan bitenden habersiz iş dönüşünde eve gelen baba ise gördüğü manzara ve aldığı acı haber üzerine adeta yıkıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesi İstiklal Mahallesi'nde yaşayan Vahit ve Sara Al Alu çiftinin iki çocuğunun diri diri yanarak öldüğü yangın sonrası ortaya çıkan görüntü yürekleri dağladı. İddiaya göre, 20 yaşındaki anne Sara Al Alu, soğuk hava nedeniyle evdeki kömür sobasının yakarak, beşikte bulunan 1.5 yaşındaki oğlu Ahmet ile 4 yaşındaki Abdurrahman'ı evde bırakarak komşusu olan kayınvalidesinin yanına gitti. Çocukları üşümesin diye yanan sobaya yakın bir yerde bıraktığı beşikte bulunan örtü, sobanın kor haline dönüşmesi ile tutuştu. Bir anda odayı saran alevler ve dumanı fark eden anne ve yakınları çocukları kurtarmak amacıyla eve girmeye çalışmasına rağmen başarılı olamadı. Yangın ihbarı ile olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, kısa sürede alevlere müdahale ederek, yangını söndürürken, ekipler yoğun duman ve alevler nedeniyle yangının başladığı odaya girmekte zorlandı.

CAH PAZARI YAŞANDI Bir taraftan ekipler alevleri söndürerek odaya girerken, vatandaşlar ise caddeye bakan odanın penceresindeki demir parmaklıkları sökmeye çalıştı. Evin içerisinden alevlerin başladığı odaya girmeyi başaran ekipler, vatandaşların ellerinde demir makas ve balyoz ile vurarak demir parmaklıkları sökmesinin ardından iki kardeşi dışarı çıkarmayı başardı.

Böyle acı görülmedi

İtfaiye erleri önce alevlerin ortasında kalan 1.5 yaşındaki bebeğin cansız bedenini pencereden uzattı, ardından ise ağabeyi Abdurrahman'ın cesedini çıkardı. Umutla pencereyi sökmeye çalışan vatandaşlar ise iki kardeşin cansız bedenlerini görünce büyük acı yaşadı. O anlarda umutları acıya dönüşen vatandaşlardan çığlıklar yükseldi.

BABANIN YIKILDIĞI AN İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan iki kardeş, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Nizip devlet hastanesi'ne kaldırıldı. İki kardeşin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, tüm çabalara rağmen yaşama döndürülemedi öğrenildi.

Sanayi sitesinde yedek parça dükkanında işçi olarak çalışan 23 yaşındaki baba Vahit Al Alu ise, ailesinin geçimini sağlamak amacıyla sabah çıktığı eve akşam geri döndüğünde ise gördüğü manzara karşısında şok yaşadı. İki çocuğunun da yangında öldüğü haberini alan baba, yıkıldı. Sokak ortasında fenalaşan baba acı haber karşısında dizlerinin üzerine çöktü. Büyük acı yaşayan baba yaşananlara şahit olan komşuları tarafından teskin edilmeye çalışıldı.

Öte yandan 1,5 Ahmed ve 4 yaşındaki Abdurrahman'dan geriye ise iki kardeşin birbirlerine sevgiyle sarılıp öpüştükleri video kaldı. Videonun arka fonunda Kuran'ı Kerim'den musibetlere karşı sabrı tavsiye eden ayetin okunması dikkat çekti.

(Beyhan Sağlam/İHA)

İstiklal Mahallesi, Gaziantep, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Böyle acı görülmedi... 2 kardeşe evleri mezar oldu - Son Dakika


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