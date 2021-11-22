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Böyle acıya yürek dayanmaz! Şehit oğlunun cenaze namazını kıldırdı - Son Dakika

Böyle acıya yürek dayanmaz! Şehit oğlunun cenaze namazını kıldırdı

22.11.2021 17:21

Trabzon'da kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü K.E.T.'nin otomobille çarpması sonucu şehit olan polis memuru Yusuf Ceylan, memleketi Samsun'da toprağa verildi. Şehidin cenaze namazını, imam olan babası İlyas Ceylan kıldırdı.

Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde önceki gün saat 23.00 sıralarında, kontrol noktasında denetim yapan polis ekipleri, K.E.T. yönetimindeki 61 ABU 585 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan K.E.T., aracıyla polis memuru Yusuf Ceylan'a çarparak kaçtı.

Yaralanan Ceylan, bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süre sonra otomobili bırakıp kaçmaya çalışan K.E.T. ile arkadaşı M.A. polis tarafından yakalandı. Ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edilen K.E.T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. K.E.T. ile yanındaki arkadaşı M.A., daha sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan K.E.T., 'görevi başındaki memuru kasten öldürmek' suçundan tutuklandı, arkadaşı ise serbest bırakıldı.

Bir babanın en acı anı! Şehit oğlunun cenaze namazını kıldırdı

ŞEHİDİN KÜÇÜK KIZI 'BABA' DİYE AĞLADI

Şehit olan 18 yıllık polis memuru Yusuf Ceylan için memleketi Samsun'un Alaçam ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Ceylan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, sabah saatlerinde Göçkün Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilip, helallik alındı. Daha sonra Ceylan'ın cenazesi, Alaçam Merkez Sadi Bey Camii'ne getirildi. Cenazede Ceylan'ın eşi Hava Ceylan, annesi Hamide Ceylan, babası İlyas Ceylan, kızları Elif Sena ve Eslem Sıla Ceylan güçlükle ayakta durabildi. Ceylan'ın en küçük kızı Melis Nare, annesinin kucağında "Baba" diyerek ağladı. Cenazeye şehidin ailesinin yanı sıra Samsun Valisi Zülkif Dağlı, askeri erkan ile çok sayıda kişi katıldı.

CENAZE NAMAZINI ACILI BABA KILDIRDI

Sinop'un Durağan ilçesinde imam olarak görev yapan İlyas Ceylan da oğlunun cenaze namazını kıldırıp helallik istedi. Öğle vakti kılınan namazın ardından Ceylan'ın cenazesi, Göçkün Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze töreninden kareler;

Bir babanın en acı anı! Şehit oğlunun cenaze namazını kıldırdı
Bir babanın en acı anı! Şehit oğlunun cenaze namazını kıldırdı
Bir babanın en acı anı! Şehit oğlunun cenaze namazını kıldırdı
Bir babanın en acı anı! Şehit oğlunun cenaze namazını kıldırdı
Bir babanın en acı anı! Şehit oğlunun cenaze namazını kıldırdı
Bir babanın en acı anı! Şehit oğlunun cenaze namazını kıldırdı
Bir babanın en acı anı! Şehit oğlunun cenaze namazını kıldırdı
Böyle acıya yürek dayanmaz! Şehit oğlunun cenaze namazını kıldırdı

Yusuf Ceylan, Polis Memuru, Cenaze, Şehit, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Böyle acıya yürek dayanmaz! Şehit oğlunun cenaze namazını kıldırdı - Son Dakika


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