Böyle bayrak aşkı görünmedi: Vanlı vatandaş evini ve sokağını Türk bayraklarıyla donattı - Son Dakika
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Böyle bayrak aşkı görünmedi: Vanlı vatandaş evini ve sokağını Türk bayraklarıyla donattı

23.05.2022 13:48

Böyle bayrak aşkı görünmedi: Vanlı vatandaş evini ve sokağını Türk bayraklarıyla donattıVAN Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan Turan Deniz, Türk bayrağı sevgisini evinin her köşesine ve sokağa taşıdı.

Böyle bayrak aşkı görünmedi: Vanlı vatandaş evini ve sokağını Türk bayraklarıyla donattı

VAN Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan Turan Deniz, Türk bayrağı sevgisini evinin her köşesine ve sokağa taşıdı.

İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi'nde yaşayan Turan Deniz'in bayrak sevgisi herkes tarafından takdirle karşılanıyor. Sokaktan geçerken Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı Forsu'nu gören vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor. Evinin duvarlarını, tavanını bayraklarla donatarak neredeyse boş yer bırakmayan Deniz, bayrak aşkını sokağa dahi taşıdı. Bayrak aşkının kendisine atalarından kaldığını anlatan Deniz, bu sevgiyi çocuklarına da aşıladı.

"Duygulanıp ağlayanlar var"

İHA muhabirine konuşan Turan Deniz, evin kendisine dedesinden kaldığını ve soylarının da Osmanlı'dan geldiğini belirtti. Çocukluğundan beri bayrak aşkıyla yandığını ifade eden Deniz, "Evlenmek isteyenler, askere gidenler, şehit ve gazi yakınları bu sokağa gelip fotoğraf çekiyor. Buraya gelince duygulanıp ağlayanlar var. Burada artık bir huzur ortamı oluştu ve rahatız. Ancak daha önce sorunlar yaşanıyordu. Önceleri burada büyük zulümler gördük ama yılmadık" dedi.

Cumhurbaşkanını kahveye davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Van'a gelişlerinde kendi evlerini ziyaret etmelerini de isteyen Deniz, gelişleriyle kendisine Osmanlı kahvesi ve şerbetinden ikram edeceklerini kaydetti. Bayrak aşkını babalarından öğrendiklerini dile getiren Fatma Deniz ise bu konuda her zaman babalarını örnek aldıklarını söyledi.

Böyle bayrak aşkı görünmedi: Vanlı vatandaş evini ve sokağını Türk bayraklarıyla donattı
Böyle bayrak aşkı görünmedi: Vanlı vatandaş evini ve sokağını Türk bayraklarıyla donattı
Böyle bayrak aşkı görünmedi: Vanlı vatandaş evini ve sokağını Türk bayraklarıyla donattı
Böyle bayrak aşkı görünmedi: Vanlı vatandaş evini ve sokağını Türk bayraklarıyla donattı

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Kaynak: İHA

Deniz Türk, İpekyolu, Türk, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Böyle bayrak aşkı görünmedi: Vanlı vatandaş evini ve sokağını Türk bayraklarıyla donattı - Son Dakika


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