"Böyle Bir Başkana Sahip Olmaktan Gurur Duyuyoruz" - Son Dakika

Yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı Harun Karakayış, böyle bir başkana sahip olmaktan gurur duyduklarını ifade ederek Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temini noktasındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa mahallesinde yeni bir sondaj kuyusu çalışmalarına başladı. Çalışmalarda sona gelinen yeni sondaj kuyusunun kullanıma alınmasıyla birlikte mahalle halkı kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşacak.

"Mahallemizde eksiğimiz yok fazlamız var"

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı Harun Karakayış, "Göreve geldiği günden bu yana bir dediğimizi iki etmeyen, hizmette sınır tanımayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyoruz. Hizmet noktasında mahallemizde eksiğimiz yok fazlamız var. Allah Cengiz Başkanımızdan razı olsun. Böyle bir Başkana sahip olmaktan gurur duyuyoruz. İnşallah açılan yeni sondaj kuyumuzla birlikte mahallemizdeki su sıkıntısı son bulacak. Sondajın kullanıma alınmasıyla birlikte mahallemiz yeterli içme suyuna kavuşacaktır. Allah emeği geçenlerden razı olsun" dedi.