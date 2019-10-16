Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan UEFA'ya eleştiri: Böyle bir hata yapacaklarını zannetmiyorum
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan UEFA'ya eleştiri: Böyle bir hata yapacaklarını zannetmiyorum

Bakan Kasapoğlu'ndan UEFA'ya eleştiri: Böyle bir hata yapacaklarını zannetmiyorum

2 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA'nın, A Milli Futbol Takımı oyuncularının asker selamına soruşturma başlatmasına ilişkin, "Böyle bir hata yapacaklarını zannetmiyorum" dedi.

Bakan Kasapoğlu'ndan UEFA'ya eleştiri: Böyle bir hata yapacaklarını zannetmiyorum, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA'nın, A Milli Futbol Takımı oyuncularının asker selamına soruşturma başlatmasına ilişkin, "Akla uymaz, mantıksız olur. Böyle bir hata yapacaklarını zannetmiyorum." dedi.

"AKLA UYMAZ, MANTIKSIZ OLUR"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muhaerrem Kasapoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Meclis'te, gazetecilerin sorularını yanıtladı. UEFA'nın, A Milli Takım'da forma giyen futbolcuların 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Arnavutluk ve Fransa ile oynadıkları maçlarda verdikleri asker selamıyla olası siyasi provokasyon içeren davranışlar sergilediği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na disiplin soruşturması başlattığının hatırlatılmasının ardından değerlendirmesi sorulan Kasapoğlu, "Akla uymaz. Mantıksız olur. Böyle bir hata yapacaklarını zannetmiyorum." ifadesini kullandı.

Milli futbolcular, konuk ettiği Arnavutluk'u 1-0 mağlup ettiği ve Fransa deplasmanında 1-1 berabere kaldığı karşılaşmalarda attıkları gollerin ardından asker selamı vererek, bu golleri Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e armağan etmişti.

BAKAN DÖNMEZ'DEN "YAPTIRIM KARARI" AÇIKLAMASI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de ABD'nin, kendisini yaptırım kararı listesine almasına yönelik soru üzerine, "İşimize devam ediyoruz." karşılığını verdi.

A Milli Futbol Takımı, Mehmet Kasapoğlu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


AK Parti Grup Toplantısı'nda Hulusi Akar'a tezahürat
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler güvenli bölgeden çıksın, harekat sona erer Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a ağır sözler: Ruanda'da yüzbinlerce insanı katleden siz değil misiniz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halkbank iddianamesine tepki: Çirkin bir adım attılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 14:47:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan UEFA'ya eleştiri: Böyle bir hata yapacaklarını zannetmiyorum
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]