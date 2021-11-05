Üye Girişi
''Böyle bir millete hizmet etmek büyük keyif" - Son Dakika

''Böyle bir millete hizmet etmek büyük keyif"

05.11.2021 15:05
''Böyle bir millete hizmet etmek büyük keyif

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit trafiğinin en önemli ve yoğun noktalarından eski Kandıra Sapağında yapılan düzenleme ile trafik akışının daha akıcı ve düzenli olması nedeniyle bölge esnafının düzenlediği teşekkür kahvaltısına katıldı.

Kandıra Sapağı esnafının kendisine yönelik anlamlı davranışı karşısında oldukça etkilenen Başkan Büyükakın, "Siz teşekkür ediyorsunuz ama biz işimizi yapıyoruz. Oylarınızla verdiğiniz emanete sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bunun üzerine de sizden de teşekkür buluyoruz. Bizim halkımız gerçekten çok kadirşinas. Böyle bir millete hizmet etmek gerçekten büyük keyif. Allah sizlerden razı olsun, işlerinizi rast getirsin" dedi.

ESNAFTAN TEŞEKKÜR KAHVALTISI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit trafiğinin en önemli noktalarından eski Kandıra Sapağı'na neşter vurarak, bölgenin adeta nefes almasını sağladı. Çalışma, trafik akışının daha akıcı ve düzenli hale getirirken, Kocaeli'deki ulaşımın da daha konforlu ve sıkıntısız olmasını sağladı. Kandıra Sapağı'ndaki çalışma ise en fazla esnafı memnun etti. Yapılan Büyükşehir çalışmasına teşekkür etmek isteyen Kandıra esnafı, sabah kahvaltısında Başkan Büyükakın'ı ağırladı.

''ALLAH İŞLERİNİZİ RAST GETİRSİN, BEREKETLİ EYLESİN''

Kandıra sapağı esnafının kendisine yönelik anlamlı jesti ise Başkan Büyükakın'ı son derece mutlu etti. "Allah işlerinizi rast getirsin, bereketli eylesin" diyen Başkan Büyükakın, "Oylarınızla emaneti verdiniz. Biz de işimizi yaptık. Şimdi bana teşekkür ediyorsunuz. Bizim milletimiz hakikaten çok kadirşinas. Ben sizler gibi hemşerilerime hizmet etmekten dolayı çok mutluyum. Allah sizlerden razı olsun. Bizler ve ekiplerimiz sürekli sahadayız. Bizim yaptığımız işler, hayata dokunan işler" dedi.

Kocaeli, Kandıra, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel ''Böyle bir millete hizmet etmek büyük keyif' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD merkezli dergiden bomba iddia: Biden, ilk kez toplanacak olan Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye'yi davet etmedi 15:56 ABD merkezli dergiden bomba iddia: Biden, ilk kez toplanacak olan Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye'yi davet etmedi 'Haftanın en iyi golleri' listesine Fener ve Aslan damga vurdu! 15:39 'Haftanın en iyi golleri' listesine Fener ve Aslan damga vurdu! Bill Gates Türkiye'den ayrılırken, yat personeline 3 araç dolusu hediye gönderdi 15:30 Bill Gates Türkiye'den ayrılırken, yat personeline 3 araç dolusu hediye gönderdi
'Pampas otu' projesi, köydeki 100 kadına iş imkanı sağladı 15:04 'Pampas otu' projesi, köydeki 100 kadına iş imkanı sağladı Kanal İstanbul Projesi'ne girecek firmalara Kılıçdaroğlu'ndan gözdağı: Bedeli ağır olur 14:46 Kanal İstanbul Projesi'ne girecek firmalara Kılıçdaroğlu'ndan gözdağı: Bedeli ağır olur İBB çalışanı Tevfik Göksu'ya küfür edip tehdit etti 14:25 İBB çalışanı Tevfik Göksu'ya küfür edip tehdit etti
Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi 13:10 Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi MSB 12:50 MSB "üniformalı fotoğraf" akımına karşı harekete geçti!

Son Dakika Haberleri
16:07 CHP'li meclis üyeleri AK Parti döneminde satılan yerlerin listesini açıklayınca, AK Partililer salonu terk etti
15:56 ABD merkezli dergiden bomba iddia: Biden, ilk kez toplanacak olan Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye'yi davet etmedi
15:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor
15:38 'Haftanın en iyi golleri' listesine Fener ve Aslan damga vurdu!
15:30 Bill Gates Türkiye'den ayrılırken, yat personeline 3 araç dolusu hediye gönderdi
15:29 KKTC'de yeni hükümet kuruldu
15:16 İngiliz medyası, bombayı patlattı! Chelsea'ye gidiyor
15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle basketbol oynadı
14:46 Kanal İstanbul Projesi'ne girecek firmalara Kılıçdaroğlu'ndan gözdağı: Bedeli ağır olur
14:44 Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz
CHP'li meclis üyeleri AK Parti döneminde satılan yerlerin listesini açıklayınca, AK Partililer salonu terk etti CHP'li meclis üyeleri AK Parti döneminde satılan yerlerin listesini açıklayınca, AK Partililer salonu terk etti         
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor         
15:41
Sevgilisinin yüzüne kızgın yağ döktü! 14 yıl hapis yatacak Sevgilisinin yüzüne kızgın yağ döktü! 14 yıl hapis yatacak         
15:33
İngiliz medyası, bombayı patlattı! Chelsea'ye gidiyor İngiliz medyası, bombayı patlattı! Chelsea'ye gidiyor         
15:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle basketbol oynadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle basketbol oynadı         
15:00
Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz         
14:45
Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak         
13:28
Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı         
13:07
Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür? Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?         
12:09
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans         
11:42
Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı         
11:25
Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı         
11:09
Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider         
10:30
5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı         
09:28
Sinem Kobal'ın ikinci kez anne olacağı öne sürüldü Sinem Kobal'ın ikinci kez anne olacağı öne sürüldü         
09:09
Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler         
09:04
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 16:13:27. #1.11#
SON DAKİKA: ''Böyle bir millete hizmet etmek büyük keyif" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement