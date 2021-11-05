''Böyle bir millete hizmet etmek büyük keyif" - Son Dakika

Kandıra Sapağı esnafının kendisine yönelik anlamlı davranışı karşısında oldukça etkilenen Başkan Büyükakın, "Siz teşekkür ediyorsunuz ama biz işimizi yapıyoruz. Oylarınızla verdiğiniz emanete sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bunun üzerine de sizden de teşekkür buluyoruz. Bizim halkımız gerçekten çok kadirşinas. Böyle bir millete hizmet etmek gerçekten büyük keyif. Allah sizlerden razı olsun, işlerinizi rast getirsin" dedi.

ESNAFTAN TEŞEKKÜR KAHVALTISI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit trafiğinin en önemli noktalarından eski Kandıra Sapağı'na neşter vurarak, bölgenin adeta nefes almasını sağladı. Çalışma, trafik akışının daha akıcı ve düzenli hale getirirken, Kocaeli'deki ulaşımın da daha konforlu ve sıkıntısız olmasını sağladı. Kandıra Sapağı'ndaki çalışma ise en fazla esnafı memnun etti. Yapılan Büyükşehir çalışmasına teşekkür etmek isteyen Kandıra esnafı, sabah kahvaltısında Başkan Büyükakın'ı ağırladı.

''ALLAH İŞLERİNİZİ RAST GETİRSİN, BEREKETLİ EYLESİN''

Kandıra sapağı esnafının kendisine yönelik anlamlı jesti ise Başkan Büyükakın'ı son derece mutlu etti. "Allah işlerinizi rast getirsin, bereketli eylesin" diyen Başkan Büyükakın, "Oylarınızla emaneti verdiniz. Biz de işimizi yaptık. Şimdi bana teşekkür ediyorsunuz. Bizim milletimiz hakikaten çok kadirşinas. Ben sizler gibi hemşerilerime hizmet etmekten dolayı çok mutluyum. Allah sizlerden razı olsun. Bizler ve ekiplerimiz sürekli sahadayız. Bizim yaptığımız işler, hayata dokunan işler" dedi.