Son Dakika › Genel › Böyle bir pazar kuyruğu görülmedi...Sosyal mesafeli en uzun kuyruk pes dedirtti - Son Dakika
Böyle bir pazar kuyruğu görülmedi...Sosyal mesafeli en uzun kuyruk pes dedirtti
6 saat önce
Böyle bir pazar kuyruğu görülmedi.
Böyle bir pazar kuyruğu görülmedi...Sosyal mesafeli en uzun kuyruk pes dedirtti
Maske olmayanlara belediye tarafından ücretsiz maske dağıtıldı
BURDUR - Burdur merkezde her hafta Salı günü kurulan bölgenin en büyük halk pazarından alışverişe gelen vatandaşlar pazara girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Şehir Merkezi Uzay Çatı altında salı günleri kurulan halk pazarının etrafı Korona virüs tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bariyerle çevrildi. Pazara alışveriş için gelenler vatandaşlar pazara giriş için tek kapıya yönlendirilip sosyal mesafeyi uymaları yönünde görevlilerce sık sık uyarılarda bulunuldu. Girişte ateşleri ölçülen vatandaşlar, belediyenin kurduğu dezenfeksiyon tünelinden geçtikten sonra içeri tek tek alındı. Pazarda görevli ekiplerin sosyal mesafeye uymaları konusunda sürekli uyarıda bulundu. Alış verişi yapan vatandaşlar pazarın diğer çıkış kapısından çıkabildi. Pazar girişinde oluşan sosyal mesafe kuralları çerçevesinde oluşan yaklaşık 300 metrelik kuyruk görenleri hayrete düşürdü.
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 06:45 Kaynak: İHA
Son Dakika Günlük burç yorumları 14 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları) Artvin'de kış uykusundan uyanan ayı ve iki yavrusu şehre indi Uzmanlardan eve çağrılan berberler için korona uyarısı: İşin doğası gereği insanlar risk altında Son dakika: Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak Yasağı hiçe sayıp parkta alkol alan vatandaştan polise tepki: Bu yaptığınız çok anlamsız Antalya'ya yerleşen Alman vatandaşı, kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerine maddi yardım yaptı Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor Çernobil'de 10 gündür süren yangın söndürüldü Mine Tugay'ın yeni paylaşımı hayranlarından tam not aldı