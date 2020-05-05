'Böyle bitmesi utanç verici' dedi ve gitti

Spor Arena/ İsmail ER | Loris Karius'un Beşiktaş ile bağları dün resmen sona erdi. Siyah beyazlıların 2 yıl önce Liverpool'dan kiraladığı ve sezon sonu devam etmeyi düşünmediğini açıkladığı Alman kaleci, Beşiktaş ile sözleşmesini feshettiğini sosyal medyadan duyurdu.



Yönetimin, sorunları çözmeye yanaşmadığını iddia eden Karius şu ifadeleri kullandı: "Bugün (dün) Beşiktaş ile olan sözleşmemi feshettim. Bu şekilde bitmesi utanç verici. Sorunları çözmek için her şeyi denedim. Aylar boyunca sabrettim ve yönetimle sürekli konuştum. Maalesef bu problemi çözmeyi bile denemediler. Hatta maaş kesintisi için yardım önerimi reddettiler."



KULÜP YALANLADI



Beşiktaş Kulübü de sözleşmenin feshini açıklarken, açıklamada Karius'un iddialarının aksine uzlaşma için çaba gösterildiği ancak sonuç alınamadığı belirtildi. Açıklamada, "Koronavirüsün etkisinin arttığı günden itibaren kulübümüzün kendisi ile uzlaşma arayışlarında maalesef bir mesafe kat edilememiştir" ifadeleri kullanıldı.



LORIS KARIUS 20 MAÇ AZ OYNADIĞI FABRI'DEN FAZLA GOL YEDi!



Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Loris Karius, 2 yıla yaklaşan siyah beyazlı kariyerinde büyük hayal kırıklığı yarattı. Beşiktaş formasıyla 67 resmi karşılaşmaya çıkan Alman kaleci, kalesinde toplam 95 gol görürlen, maç başı gol yeme ortalaması 1,4'e ulaştı. Karius, böylece 52,9 dakikada bir gole engel olamadı. Süper Lig'de 13 maçta kalesinde gol görmeyen Karius, bunların 3'ünü G. Saray'a karşı oynadı. 27 yaşındaki kaleci, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'ndaki bütün maçlarda ise gol yedi. Karius'tan önce kaleyi koruyan Fabri'nin maç başı gol yeme ortalaması 0,92 idi.







