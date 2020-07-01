'Böyle cankurtaranlara can kurban' diyenlere inat görev başındalar - Son Dakika

'Böyle cankurtaranlara can kurban' diyenlere inat görev başındalar

Turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde kadın cankurtaranlar göreve başladı.

Turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde kadın cankurtaranlar göreve başladı. Korona virüs önlemlerine uygun olarak görev yapan kadın cankurtaranlara ilk günden, "'Böyle cankurtarana can kurban', 'boğulayım da beni kurtarsın' diyenler oldu.

Dubai ekibi Al Wahda, Galatasaraylı Radamel Falcao ile görüşüyor
Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı


Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de yeni normalleşmeyle birlikte 1 Haziran'da vatandaşların hizmetine yeniden açıldı. Sahil Antalya Yaşam Parkı İşletmesi ALSE'de yeni tip korona virüs önlemlerine uygun olarak plajlarda düzenleme yaptı. Günde binlerce kişinin ziyaret ettiği Konyaaltı Sahili'nde boğulma riskine karşı belirli aralıklarla 34 kule yerleştirildi. 34 kulede 5'i kadın 43 cankurtaran sabah 09.00'dan akşam 19.00'a kadar görev yapıyor. Bu yıl kadın cankurtaran sayısının arttırıldığı sahilde, kuş uçurtulmuyor. Kule ve sahil bandında yürüyerek ellerinde dürbün ve megafonla denetim yapan kadın cankurtaranlar, güvenlik kulvarını geçenleri uyarmanın yanında vatandaşları sosyal mesafe noktasında uygun davranmalarını istiyor. Maskelerini biran olsun çıkarmayan kadın cankurtaranlar erkeklere inat mesleklerini başarıyla yapıyor. Kadın cankurtaranlar bazı kişilerin kendilerine, " 'Böyle cankurtarana can kurban' gibi yada 'boğulayım da beni kurtarsın' diyenlere sitem etti.


"Temsili kurtarma yapıldı"


Kadın cankurtaranlardan Ayşen Hüsmen, temsili olarak denize boğulma tehlikesi geçiren bir kişiyi de başarıyla kurtardı. Senaryo gereği kuleden gözetleme yapan Hüsmen, boğulma tehlikesi geçiren kişiyi farketti, telsizinden boğulma vak'ası ihbarı anonsu sonrası simitini alıp vak'anın yanına doğru yüzmeye başladı. Hüsmen, simiti tutmasını sağladığı kişiyi sahile çıkardı. Mesai arkadaşı ambu ile solunum yolunu rahatlatmaya çalışırken kendisi de eldivenli eliyle kalp masajı yaptı.


Kadın cankurtaranların sahilde görev yapmaları ve temsili kurtarma çalışması havadan drone ile görüntülendi.


"Korona virüse göre kurtarma"


Bursa'dan Antalya'ya gelen Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Fatma Ahretlik, uzmanlık alanı yüzme olduğu için cankurtaranlık alanında da kendini geliştirebilmek adına bu mesleği seçtiğini kaydetti.


10 saat görev başında olduklarını anlatan Ahretlik, "5 kadın cankurtaran arkadaşım var. Turizm sezonu 1 Haziran'da başladı. Bize görevimize başladık. Pandemiye yönelik eğitimlerde aldık. Maske ile görev yapıyoruz. Boğulan kişiyi kurtarma simiti veya kemerle kurtarıp sahile çıkarıyoruz. Müdahale etmeden önce eldiven ıslak mendil ve koruyucu maskemizi de takıyoruz. Bak dinle hisset yöntemiyle dinleme yapıyoruz. Ambu cihazı ile müdahale ediyoruz" dedi.


"Görev başındayız"


Dünyaca ünlü sahilde kadın cankurtaranla görev verilmesinden çok mutlu olduklarını dile getiren Ahretlik, "Bizde varız sahilde. Mesleğimizi seviyoruz. Bizimde serinleme hakkımız oluyor. Vatandaşlarımız sorunsuz şekilde yüzmeleri için biz görev başındayız" dedi.


"Sorumluluğumuz çok fazla"


Eskişehir'den gelen Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 21 yaşındaki Elif Kıran, jimnastik antrenörlüğü yaptığını fakat korona virüs nedeniyle ara verdiğini ve cankurtaranlığa yöneldiğini söyledi.


Mesleğinin zor olduğunu ama erkekler kadar kadınların da başarıyla yapabildiğinin altını çizen Kıran, "Buranın en büyük zorluğu insan hayatını kurtarmak, sorumluluğumuz çok fazla. O nedenle çok dikkatli olmamız gerekiyor. En küçük bir boğulma vak'asına itina ile müdahale ediyoruz. Maske ve eldivenimizi takıyoruz. Dinleme yapıyor, ambu(nefes almayan veya yeterince nefes almayan hastalara pozitif basınçlı ventilasyon sağlamak için yaygın olarak kullanılan bir el cihazı) ile solunum sağlamaya çalışıyoruz."dedi.


"Sıcak ama işimi seviyorum"


Sıcak olmasına rağmen mesleğini severek yaptığını ifade eden Kıran, "Bence bu mesleği hem erkek hem kadın başarıyla yapabilir. Sabah 09.00'da göreve başlayıp akşam 19.00'a kadar çalışıyoruz. Genelde güvenlik iplerini geçenleri megafon ve düdükle uyarıyoruz. İlk günümüzde en çok bu olayla karşılaşıyoruz" diye konuştu.


"Aa kadınmış"


Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Aslınur Demirtaş, 10 sata boyunca sahil şeridinde insanların güvenle denize girmeleri için görev yaptıklarını belirtti. Denizde başta boğulma vak'aları yada diğer sağlık sorunlarına ellerinden geldiğince hızlı müdahale etmeye çalıştıklarını dile getiren Demirtaş, "Her işte olduğu gibi bizim işte de zorluklar var. Kadın olduğumuz ve insanlar buna alışkın olmadığı için zorluk çekiyoruz. Önümüzden geçen kişiler kuleye bakım 'Aa kadınmış' diyor. 'Boğulsak bizi nasıl kurtarır' diye söyleyenler oluyor" diye konuştu.


"Böyle cankurtarana can kurban"


Günlerce süren geniş kapsamlı cankurtaran eğitimi aldıklarının altını çizen Aslınur Demirtaş, "Cinsiyetle çok alakası yok. Boğulan kişi erkek yada kadın olsa bile biz kurtarabiliyoruz. Yanımıza gelip laf atanlar oluyor. Mesela, 'Böyle cankurtarana can kurban' gibi yada 'boğulayım da beni kurtarsın' diyenler oluyor. Sosyal medyadan bile bulanlar oluyor. İster istemez rahatsız oluyoruz. Ama işimizi profesyonel şekilde yapıp duymamaya çalışıyoruz" dedi. - ANTALYA

Konyaaltı Sahili, Antalya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 13:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 'Böyle cankurtaranlara can kurban' diyenlere inat görev başındalar - Son Dakika

Son Dakika

20:13 Dubai ekibi Al Wahda, Galatasaraylı Radamel Falcao ile görüşüyor 19:59 Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit edildi 19:56 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı 19:51 TFF 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor, bitime 3 hafta kala 2. Lig'e düştü 19:45 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs konusunda yanlış bilinen noktaları tek tek sıraladı 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 19:17 MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesaplarını askıya aldı 18:24 Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı 18:07 F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı 17:35 Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı 17:08 RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi 15:45 Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak 14:47 Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak 14:31 Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:02
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
12:08
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
11:20
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
11:14
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
09:54
Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı
09:49
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
09:16
Tarihin en büyük operasyonunda gözaltına alınanlar arasında "Türk Escobar" Nejat Daş'ın da olduğu ortaya çıktı
07:51
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
07:29
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
00:02
İçime hazır halde tütün satışı resmen yasaklandı
12:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 20:18:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Böyle cankurtaranlara can kurban' diyenlere inat görev başındalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]