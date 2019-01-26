Böyle Çiğ Balık Yenir mi - Bu Kız ve Bu Çocuk Adam Yediler!
29 dakika önce
Bizi takip edenler bilir, taaa ne zaman Sibil'e kokoreç yedirmiştik de o da intikam olarak Sushi challenge davetinde bulunmuştu.
Bizi takip edenler bilir, taaa ne zaman Sibil'e kokoreç yedirmiştik de o da intikam olarak Sushi challenge davetinde bulunmuştu. Aklımızdaydı da yoğunluktan yeni vakit oldu, yoksa çiğ balık yemekten kaçtığımızdan değil : D
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:00 Kaynak: Youtube
Ayşen Gruda'nın Cenazesinde Kavga Çıktı
İzzet Yıldızhan'ın Ağabeyine Kanser Teşhisi Konuldu
İzmir'de Korkutan Deprem