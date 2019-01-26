Son Dakika Haberleri: Böyle Çiğ Balık Yenir mi - Bu Kız ve Bu Çocuk Adam Yediler!

Böyle Çiğ Balık Yenir mi - Bu Kız ve Bu Çocuk Adam Yediler!

29 dakika önce

Bizi takip edenler bilir, taaa ne zaman Sibil'e kokoreç yedirmiştik de o da intikam olarak Sushi challenge davetinde bulunmuştu.

Bizi takip edenler bilir, taaa ne zaman Sibil'e kokoreç yedirmiştik de o da intikam olarak Sushi challenge davetinde bulunmuştu. Aklımızdaydı da yoğunluktan yeni vakit oldu, yoksa çiğ balık yemekten kaçtığımızdan değil : D

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:00 Kaynak: Youtube

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