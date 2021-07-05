Şarkılar söyleyip kapı kapı dolaşıyorlar... Düğünlerin vazgeçilmesi 'bahşiş' geleneği devam ediyor - Son Dakika

Şarkılar söyleyip kapı kapı dolaşıyorlar... Düğünlerin vazgeçilmesi 'bahşiş' geleneği devam ediyor

Eski gelenek ve görenekler İhsaniye ilçesindeki düğünlerde sürdürülüyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yurt genelinde olduğu gibi düğün yasaklarının kalkması ile eski gelenek ve göreneklerde yaşatılmaya başlandı. İlçede yapılan bir düğünde 'dilenme' denilen adette düğün sahipleri ellerine aldıkları tencere ve tavaları çalıp komşularının evlerine maniler söyleyerek gidip hediyeleri kabul etti.

Covid-19 salgını sebebiyle yasaklanan düğünlerin normalleşmeyle süreci ile serbest bırakılmasıyla

düğünler gerçekleştirilmeye başlandı. Bu kapsamda da düğünlerde özlenen eski adetlerde tekrar yaşatılmaya başlandı. İhsaniye ilçesinde Faruk Özaşkın'ın sünnet düğünde düğün sahipleri gece saatlerinde kapı kapı dolaşarak maniler söyleyip, komşuları ziyaret etti. Ziyaret edilen komşularda kapılarına gelen düğün sahiplerine çam sakızı çoban armağanı gönüllerinden ne koparsa destek oldu.

"Bu adetlerimiz atalarımızdan gelen bir gelenek"

Sünnet çocuğunun babası Okan Özaşkın gelenek ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu adetlerimiz atalarımızdan bize geçmişten gelen bir gelenek. Böyle komşularımızın hatırlarını alıyoruz topluca gidiyoruz oyunlar oynanıyor. Ev sahibinin gönlünden ne koparsa ya para veriyor ya çerez veriyor, bizde bu şekilde hatırlarını gönüllerini alıyoruz. Biz de ömrümüz olduğu sürece bu geleneklerimizi

Sünnet çocuğu Faruk Özaşkın'ın annesi Sultan Özaşkın'da, "Komşularımızla birlikte adet ve geleneklerimizi devam ettiriyoruz. Maniler atıyoruz onlarda gönlünden ne koparsa onları veriyor. Bizde gelecek nesillerimize bu adetlerimizi sürdürmelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.