Böyle doğum günü kutlaması görülmed - Son Dakika
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Böyle doğum günü kutlaması görülmed

02.03.2022 14:12
Böyle doğum günü kutlaması görülmed

1308 Osmaneli Belediyespor kalecisi Mete Aktemur'a antrenman sonrası takım arkadaşları doğum gününü kutladı.

1308 Osmaneli Belediyespor kalecisi Mete Aktemur'a antrenman sonrası takım arkadaşları doğum gününü kutladı. Aktemur'un önce kafasında yumurta kırdılar, ardından üzerinden bir paket un boşalttılar.

Bilecik 1. Amatör Lig b grubunda mücadele eden 1308 Osmaneli Belediyespor'un başarılı kalecisi Mete Aktemur 26 yaşına girdi. Üzerinde kulübün logosu bulunan pasta yaptıran arkadaşı dün gece antrenman sonrası stat çıkışı ilk olarak Mete Aktemur kafasında yumurta kırdılar, ardından üzerinden bir paket un boşalttılar. Ardından pastayı üfleyen Aktemur, takım arkadaşları yöneticilerle hatıra fotoğraflı çektirdi.

(Cem Kaan Toka/ İHA)

Böyle doğum günü kutlaması görülmed
Böyle doğum günü kutlaması görülmed

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Amatör Lig, Osmaneli, Bilecik, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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