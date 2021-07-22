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Böyle evlat olmaz olsun! Annesinin boğazını kesti, ilk sözü "Çok iyiyim" oldu - Son Dakika

Böyle evlat olmaz olsun! Annesinin boğazını kesti, ilk sözü "Çok iyiyim" oldu

22.07.2021 10:23

Denizli'nin Güney ilçesinde, küs olduğu ve 2 yıl önce yeniden barıştığı annesinin boğazını keserek öldüren zanlı yakalandı. Saklandığı aparttan çıkarken kıskıvrak yakalanan zanlının, polis otosuna bindirilirken ki "Çok iyiyim" sözleri şok yarattı.

Denizli'nin Güney ilçesi Tikilik Mahallesi'nde meydana gelen olayda; ilçedeki bir okulda temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Gökhan Rüzgar (37), 68 yaşındaki annesi Şadiye Rüzgar ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Bir süre sonra öfkesine hakim olamayan Gökhan Rüzgar, ilk önce annesini boğmaya çalıştı. Daha da öfkelenen oğul, baygın düşen annesinin boğazını keserek öldürdü. Annesinin kanlar içerisindeki cansız bedeninin üzerini yorganlar ile örten Gökhan Rüzgar, hiç bir şey olmamış gibi evden çıkıp motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı.

GELİNİN ÇIĞLIKLARI CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI

Akşam saatlerinde kayınvalidesi Şadiye Rüzgar'ın ziyaretine gelen gelini, eve girdiğinde yaşlı bedenin üzeri örtülmüş cesediyle karşılaştı. Büyük bir şoka yaşayan gelin, bağırarak çevreden yardım istedi. Durum hemen sağlık ekipleri ile polise bildirildi. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şadiye Rüzgar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından yaşlı kadının cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Annesinin boğazını kesen cani evladın yakalandığı sırada kullandığı ifadeler kan dondurdu

SAKLANDIĞI APARTTA YAKALANDI

Annesi öldürüp motosikleti ile olay yerinden kaçan katil zanlısı oğul Gökhan Rüzgar'ı yakalamak için çalışma başlatıldı. Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan cinayet zanlısının peşine düştü. Yapılan geniş çaplı soruşturma sonucunda anne katili evladın, motosikletiyle birlikte Güney ilçesinden Denizli il merkezine geldiği belirlendi. Adım adım takip edilen şüphelinin Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesindeki bir apartta olduğunu belirleyen polis ekipleri, binayı terk etmeye hazırlanan zanlıyı, olay yerinden kaçtığı motosikletiyle birlikte kıskıvrak yakaladı.

Annesinin boğazını kesen cani evladın yakalandığı sırada kullandığı ifadeler kan dondurdu

SOĞUKKANLI TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Gözaltına alınan Gökhan Rüzgar, sağlık raporu için hastaneye götürüldü. Hastaneden çıkartılıp polis otosuna bindirilen Gökhan Rüzgar, 'Nasıl olduğu' sorusuna "Çok iyiyim" diyerek cevap verdi. Soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çeken zanlı, ifadesi alınmak üzere Denizli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

DAHA ÖNCE DE DENEMİŞTİ

Annesi Şadiye Rüzgar'ı boğazını keserek öldüren zanlı Gökhan Rüzgar'ın geçtiğimiz dönemde de bir kez daha ananesinin canına kast ettiği, yaşlı kadının komşuları tarafından son anda kurtarıldığı öğrenildi. Birlikte yaşadıkları evi 2 kez ateşe vermeye çalıştığı ifade edilen ve yaşanan bu olayların ardından annesiyle 2 yıl önce yeniden barışan Gökhan Rüzgar'ın psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

Böyle evlat olmaz olsun! Annesinin boğazını kesti, ilk sözü Çok iyiyim oldu
Komşuları kanlar içinde buldu! Annesini boğazını keserek öldürmüş
Böyle evlat olmaz olsun! Annesinin boğazını kesti, ilk sözü Çok iyiyim oldu

Denizli, Cinayet, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Böyle evlat olmaz olsun! Annesinin boğazını kesti, ilk sözü 'Çok iyiyim' oldu - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Ahmet TORUN: Ah be annem nasıl kıydı sana hemde kendi canından kanından olan birisi. Rabbim rahmeti ile muamele eylesin, mekânın cennet olsun. Amin.. Cevap Yaz 20 0 Yayından Kaldır
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