Üye Girişi
Böyle evlat olmaz olsun! Annesinin üzerine kaynar su döktü - Son Dakika

Böyle evlat olmaz olsun! Annesinin üzerine kaynar su döktü

13.12.2021 16:43
Böyle evlat olmaz olsun! Annesinin üzerine kaynar su döktü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen A.Ö, annesinin üzerine kaynar su döktü. Şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken, anne ambulansla hastaneye kaldırıldı. Annenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Saat 12.30 sıralarında Gündoğu Mahallesi Keskinkaya Sokak'taki bir evde meydana gelen olayda psikolojik sorunları olan A.Ö, henüz bilinmeyen bir nedenle annesiyle tartışmaya başladı.

ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKTÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ö. annesinin üzerine kaynar su döktü. Talihsiz kadın acıyla kıvranırken, evdeki tartışmayı duyan vatandaşlar durumu 112 ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri A.Ö'yü gözaltına alırken, oğlunun döktüğü kaynar suyla yaralanan talihsiz kadın 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili işlemler devam ediyor.

ANNESİNİ DARP ETTİ

Öte yandan, bir başka olay da yine Lüleburgaz Özerler Mahallesi Büyükhasırcılar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde ve alkol kullanan A.S. isimli kişi tartışma yaşadığı annesini darp etti. Annenin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri A.S'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürürken olayla ilgili işlemlere başlandı.

Böyle evlat olmaz olsun! Annesinin üzerine kaynar su döktü

Lüleburgaz, Polis, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Böyle evlat olmaz olsun! Annesinin üzerine kaynar su döktü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eşi tarafından öldürülen Nazik'in babası korkunç ayrıntıyı açıkladı: Kızımı tazminatı için öldürdü 16:41 Eşi tarafından öldürülen Nazik'in babası korkunç ayrıntıyı açıkladı: Kızımı tazminatı için öldürdü
Katil zanlısı cinayeti soğukkanlılıkla anlattı: Bıçakla bacaklarını ayırdım, başını kestim 16:29 Katil zanlısı cinayeti soğukkanlılıkla anlattı: Bıçakla bacaklarını ayırdım, başını kestim 15:37 "İstanbul'a ilk kar Çarşamba günü düşecek" denmişti, yeni tarih olarak cumartesi verildi Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi 14:07 Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı 14:00 Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! 13:05 Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor 12:22 İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı 11:21 Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı

Son Dakika Haberleri
16:42 Yılbaşı ağacının arasından dünyanın en ölümcül yılanı çıktı
16:32 Yeni yıl gelmeden pasaport almak isteyenlere kötü haber! Randevu yoğunluğu yüzde 100'e ulaştı
16:28 Katil zanlısı cinayeti soğukkanlılıkla anlattı: Bıçakla bacaklarını ayırdım, başını kestim
16:20 Neden yaptığı belli değil! Üst geçit asansörüne tekme atarak zarar verdi
16:16 Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Çekya ekibi Slavia Prag'la eşleşti
16:16 Sevilmek için sıra bekleyen köpeğin videosu sosyal medyada viral oldu
16:15 Son dakika: Erdoğan, dolar kurundaki yükseliş sonrası ekonomi zirvesini topladı
16:13 Futbolcular neden penaltı kaçırır? Merak ediyorsanız ayrıntılar bu haberde
16:11 Hiç acımadı! Annesinin üzerine kaynar su döktü
15:57 Alparslan Büyük Selçuklu'da bugün: Akça Hatun ölecek mi?
Yılbaşı ağacının arasından dünyanın en ölümcül yılanı çıktı Yılbaşı ağacının arasından dünyanın en ölümcül yılanı çıktı         
16:42
Yeni yıl gelmeden pasaport almak isteyenlere kötü haber! Randevu yoğunluğu yüzde 100'e ulaştı Yeni yıl gelmeden pasaport almak isteyenlere kötü haber! Randevu yoğunluğu yüzde 100'e ulaştı         
16:32
Türkiye'de de 6 kişide görülmüştü! Omicron varyantına bağlı ilk ölüm İngiltere'de gerçekleşti Türkiye'de de 6 kişide görülmüştü! Omicron varyantına bağlı ilk ölüm İngiltere'de gerçekleşti         
15:37
Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi!         
15:35
Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı         
14:04
Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel         
13:29
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü         
13:02
Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz? Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz?         
11:44
Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!         
10:45
Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi         
10:10
Milyonların gözü asgari ücret zammında! Milyonların gözü asgari ücret zammında!         
09:26
MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu         
08:56
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 16:50:15. #1.12#
SON DAKİKA: Böyle evlat olmaz olsun! Annesinin üzerine kaynar su döktü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement