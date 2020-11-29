Böyle fanatik görülmedi - Son Dakika

Böyle fanatik görülmedi

Yeni doğan oğlunun ismini Sergen Yalçın koydu

BURSA - Bursa'da yaşayan ses sanatçısı Beşiktaş aşkından dolayı yeni doğan oğlunun ismini Sergen Yalçın koydu.

Yıllardır Türkiye'nin farklı illerinde ses sanatçılığı yapan Ali Saruhan, çocukluğundan itibaren koyu bir Beşiktaş hayranı. Tuttuğu takımın tüm maçlarını takip eden, evinin her yerinde siyah beyaz renkler bulunan ses sanatçısı Saruhan, Beşiktaş aşkından dolayı 15 gün önce doğan oğlunun ismini Sergen Yalçın koydu. Yeni doğan bebeğin adı Sergen Yalçın Saruhan oldu.

Tam bir Beşiktaş hayranı olduğunu ifade eden Ali Saruhan, "Beşiktaş benim yaşam biçimim. Renklerine aşığım. Hiç bir maçını kaçırmadım. 15 gün önce çocuğum oldu, ismini takımıma olan aşkımdan Sergen Yalçın koydu. İnşallah Fenerbahçe maçında uğurlu gelir ve takımımız kazanır" dedi.