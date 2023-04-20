Hangi ülkede çekildiği belli olmayan bir video sosyal medyaya damga vurdu. Sinemada çekildiği anlaşılan görüntülerde bir kadının sevgilisine yaptığı hareket büyük tepkiye neden oldu.
Sinema bitiminde genç kadın, sevgilisinin boynuna tasma geçirip diz üstü yerde dolaştırdı. Sinemaya gelen diğer izleyicilerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeyen ikiliyi, başka bir izleyici kayda aldı.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine tepkiler çığ gibi yağdı. Birçok kişi videonun Türkiye'deki bir sinemada çekildiğini ileri sürdü. Sosyal medya kullanıcıları konuyla ilgili çifte ağır eleştirilerde bulundu.
Son Dakika › Komik - İlginç › Böyle fantezi mi olur? Sevgilisinin boynuna tasma takıp sinema salonunda gezdirdi - Son Dakika