Böyle fantezi mi olur? Sevgilisinin boynuna tasma takıp sinema salonunda gezdirdi - Son Dakika
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Böyle fantezi mi olur? Sevgilisinin boynuna tasma takıp sinema salonunda gezdirdi

20.04.2023 09:50

Sosyal medyada yayınlanan bir video büyük tepki çekti. Sinema bitiminde bir kadın, sevgilisinin boynuna tasma takarak filmin gösterildiği perdenin önünde dizleri üzerinde gezdirdi. O anlar başka bir izleyicinin kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

Hangi ülkede çekildiği belli olmayan bir video sosyal medyaya damga vurdu. Sinemada çekildiği anlaşılan görüntülerde bir kadının sevgilisine yaptığı hareket büyük tepkiye neden oldu.

BOYNUNA TASMA TAKIP DOLAŞTIRDI

Sinema bitiminde genç kadın, sevgilisinin boynuna tasma geçirip diz üstü yerde dolaştırdı. Sinemaya gelen diğer izleyicilerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeyen ikiliyi, başka bir izleyici kayda aldı.

TEPKİYE NEDEN OLDU

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine tepkiler çığ gibi yağdı. Birçok kişi videonun Türkiye'deki bir sinemada çekildiğini ileri sürdü. Sosyal medya kullanıcıları konuyla ilgili çifte ağır eleştirilerde bulundu.

YORUMLAR (3)
  • erdi bayraktutan: Tasma takip gezmek gezdireninde gezeninde. Ne kadar sacma fanteziler alah yoksunu bunlari dovcen bence Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Ibrahim yeşil: Kimseyi ilgilendirmez sanmayın türkiye de yok herkez içinde gizli yasar söyleyemez fetişist duygudur.Açın internet sitelerini sahibe yaygındır kimseye zararları yok kimseyi de ilgilendirmez.Aşmak lazım bazen dar kafalılığı. Cevap Yaz 2 24 Yayından Kaldır
  • Hakim ATMACA: Ahlaktan edepten hayyadan yoksun bi toplum oluşturulmaya doğru gidiyoruz yazıklar olsun insana hayvan muamelesi ve bunuda sevdirerek yapılıyo yazıklar olsun Cevap Yaz 23 0 Yayından Kaldır
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