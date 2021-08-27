Böyle heyecan görülmedi! Son dakikaları nefes kesen maçta Antalyaspor, Rize'yi 3-2 mağlup etti
27.08.2021 22:40
Süper Lig'in 3. haftasının açılış maçında Antalyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Son dakikaları büyük bir heyecana sahne olan maçta 2-0'dan geri dönen Karadeniz ekibi 90+3. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 2-2'ye getirdi ancak 90+10. dakikada Antalya yine penaltıdan 3. golü buldu ve maç bu skorla sona erdi.
Antalyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında Antalya Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'la karşılaştı. Çaykur Rizespor'un 2-0'dan geriye gelip 2-2'ye getirdiği maçı Akdeniz ekibi 90+10. dakikada penaltıdan attığı golle 3-2 kazandı.
WRIGHT HAT-TRICK YAPTI
Karşılaşma baskılı başlayan ev sahibi ekip 18. dakikada Haji Wright'la öne geçti. İlk yarı bu sonuçla sona ererken ikinci yarı da Antalya baskısıyla başladı. 54. dakikada Haji Wright penaltıdan Akdeniz ekibini 2-0 öne geçirdi. Bu dakikadan itibaren Çaykur Rizespor atakları yoğunlaştı ve Karadeniz ekibi 61. dakikada Djokovic'in golüyle skoru 2-1'e getirdi. Mücadelenin son dakikaları ise yıllarca unutulmayacak cinsten bir mücadeleye sahne oldu. 90+3. dakikada penaltıdan takımına beraberliği getiren Djokovic'e 90+10. dakikada Antalyasporlu Wright yine penaltıdan cevap verdi ve maç 3-2 sona erdi. Akdeniz ekibinde Wright attığı 3 golle mücadeleye damga vurdu.
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