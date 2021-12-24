Böyle hırsız görülmedi... Girdiği dükkanda önce Türk bayrağını öptü sonra hırsızlık yaptı - Son Dakika

Böyle hırsız görülmedi... Girdiği dükkanda önce Türk bayrağını öptü sonra hırsızlık yaptı

BURSA - Bursa'da girdiği işyerinde hırsızlık yapan genç, kasadan çıkan Türk bayrağını önce öptü, sonra da paraları çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Gemlik ilçesinde 19 Aralık gece yarısı meydana geldi. Genç bir adam, girdiği dükkanda kasanın olduğu bölüme geldi ve bozuk paraları karıştırmaya başladı. Kasadan çıkardığı bozuk para poşetini aldıktan sonra çekmeceden eline gelen Türk bayrağını öpen zanlı, daha sonra paraları alıp kayıplara karıştı.

O anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, polis de soruşturma başlattı.