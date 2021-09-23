Üye Girişi
Böyle hırsızlık görülmedi: Çaldığı telefonların internet bankacılığından altın aldı - Son Dakika

Böyle hırsızlık görülmedi: Çaldığı telefonların internet bankacılığından altın aldı

23.09.2021 12:36
Böyle hırsızlık görülmedi: Çaldığı telefonların internet bankacılığından altın aldı, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde annesini arama bahanesiyle toplamda 13 cep telefonu çalan hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı.

Sakarya'nın Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde annesini arama bahanesiyle toplamda 13 cep telefonu çalan hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı. Şüphelinin çaldığı telefonların internet bankacılığı aracılığıyla da 70 bin ve 42 bin lira değerinde altın aldığı öğrenildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, annesini arama bahanesiyle 9 vatandaşın ve iş yerlerine müşteri gibi girip ulaşılması kolay yerde bulunan 4 cep telefonunu çalan hırsızlık şüphelisi için polis ekipleri çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik-Dolandırıcılık büro ekiplerince yapılan çalışmalar ve güvelik kameralarını incelemeleri neticesinde toplam 15 adet hırsızlık ile dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şüphelinin çok sayıda suç kaydı bulunan S.K. (32) olduğu belirlendi.

Öte yandan, şüphelinin çaldığı telefonların bir tanesinin internet bankacılığı üzerinden 70 bin lira para çektiği ve yine çaldığı cep telefonlarından bir tanesinin internet bankacılığı aracılığıyla kuyumcudan 42 bin lira değerinde altın satın aldığı öğrenildi.

Hırsızlık ve yakalanma anları güvenlik kamerasında

Toplamda 15 hırsızlık ve dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şüpheli için harekete geçen ekipler, Adapazarı ilçesinde yine bir vatandaşın cep telefonuyla bir yakınını arama bahanesiyle telefonu çalmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Hırsızlık şüphelisinin telefonları çalması ve suçüstü yakalanması güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin vatandaşların cep telefonunu istemesi aldığı telefonlarla kaçması, ulaşılabilir telefonları çalması, kuyumcudan altın alması ve yine bir markette hırsızlık olayı gerçekleştirdiği anda suçüstü yakalanması yer alıyor. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan hırsızlık şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Böyle hırsızlık görülmedi: Çaldığı telefonların internet bankacılığından altın aldı
Böyle hırsızlık görülmedi: Çaldığı telefonların internet bankacılığından altın aldı
Böyle hırsızlık görülmedi: Çaldığı telefonların internet bankacılığından altın aldı
Böyle hırsızlık görülmedi: Çaldığı telefonların internet bankacılığından altın aldı
Böyle hırsızlık görülmedi: Çaldığı telefonların internet bankacılığından altın aldı
Böyle hırsızlık görülmedi: Çaldığı telefonların internet bankacılığından altın aldı
Böyle hırsızlık görülmedi: Çaldığı telefonların internet bankacılığından altın aldı

İnternet Bankacılığı, Hırsızlık, Serdivan, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Böyle hırsızlık görülmedi: Çaldığı telefonların internet bankacılığından altın aldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken kaçan koruması dahil 8 polis, açığa alındı 12:49 Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken kaçan koruması dahil 8 polis, açığa alındı Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı 12:18 Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı Fenerbahçe'den gidip küllerinden doğdular! Samatta ve Frey, Genk'i dağıttı 12:02 Fenerbahçe'den gidip küllerinden doğdular! Samatta ve Frey, Genk'i dağıttı
Kentte yetişmez denilen Antep fıstığını üreterek ilke imza attı 11:52 Kentte yetişmez denilen Antep fıstığını üreterek ilke imza attı Olayların başlamasına sebep olan Balotelli yırttı! Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi PFDK'ya sevk edildi 11:40 Olayların başlamasına sebep olan Balotelli yırttı! Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi PFDK'ya sevk edildi Yok artık dedirtecek hırsızlık! Gözlerine kestirdikleri simitçinin, krem peynir ve meyve sularını çaldılar 11:32 Yok artık dedirtecek hırsızlık! Gözlerine kestirdikleri simitçinin, krem peynir ve meyve sularını çaldılar
İbrahim Tatlıses, şaşırtan hapis kararı! Kanalında çalışan kadın müdüre tehdit ve hakaret iddiasıyla yargılandığı davada 2 ay 15 gün hapis cezası aldı 11:10 İbrahim Tatlıses, şaşırtan hapis kararı! Kanalında çalışan kadın müdüre tehdit ve hakaret iddiasıyla yargılandığı davada 2 ay 15 gün hapis cezası aldı Ardahan susuz kaldı! Belediye başkanı 11:08 Ardahan susuz kaldı! Belediye başkanı "Vatan hainliğidir" diyerek tepki gösterdi

Son Dakika Haberleri
12:20 Cübbeli Ahmet'tin "Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin" sözlerine, MEB Din Öğretimi Genel Müdürü'nden ilginç yanıt
12:17 Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı
12:05 Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor
12:01 Fenerbahçe'den gidip küllerinden doğdular! Samatta ve Frey, Genk'i dağıttı
11:48 Son Dakika! Prof. Dr. Kurugöl'den "Bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldı" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Yalnızca bir vaka var
11:41 Son dakika magazin haberleri! Türkiye'de ve dünyadaki son dakika magazin bilgileri
11:39 Olayların başlamasına sebep olan Balotelli yırttı! Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi PFDK'ya sevk edildi
11:35 Süleyman Soylu, şehit edilen Eren Bülbül ile ilgili konuştu: O gün bir söz verdik
11:31 Son Dakika! Altının gram fiyatı 492 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:17 Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılması Yunan basınını sinirlendirdi
Sosyal medya hesabında çocukluk fotoğrafını paylaşan Müge Anlı, beğeni yağmuruna tutuldu Sosyal medya hesabında çocukluk fotoğrafını paylaşan Müge Anlı, beğeni yağmuruna tutuldu         
12:51
Cübbeli Ahmet'tin Cübbeli Ahmet'tin "Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin" sözlerine, MEB Din Öğretimi Genel Müdürü'nden ilginç yanıt         
12:20
Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor         
12:05
Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti         
12:00
Son Dakika! Prof. Dr. Kurugöl'den Son Dakika! Prof. Dr. Kurugöl'den "Bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldı" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Yalnızca bir vaka var         
11:49
Süleyman Soylu, şehit edilen Eren Bülbül ile ilgili konuştu: O gün bir söz verdik Süleyman Soylu, şehit edilen Eren Bülbül ile ilgili konuştu: O gün bir söz verdik         
11:36
Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılması Yunan basınını sinirlendirdi Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılması Yunan basınını sinirlendirdi         
11:18
AK Parti'den barınma problemi yaşayan öğrenciler için seferberlik ilanı: Belediyelerimize müracaat edin AK Parti'den barınma problemi yaşayan öğrenciler için seferberlik ilanı: Belediyelerimize müracaat edin         
11:09
Yiğit Marcus Aral'ın tekme tokat öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada Yiğit Marcus Aral'ın tekme tokat öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada         
10:48
Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı         
09:57
Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin? Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin?         
09:24
Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken olaya müdahale etmeyip kaçan 40 polis hakkında soruşturma açıldı Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken olaya müdahale etmeyip kaçan 40 polis hakkında soruşturma açıldı         
08:46
Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin         
08:10
Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti         
23:03
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi         
18:59
Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı         
15:31
Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2021 12:54:35. #1.12#
SON DAKİKA: Böyle hırsızlık görülmedi: Çaldığı telefonların internet bankacılığından altın aldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement