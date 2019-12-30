Böyle ilçe tanıtımı görülmedi - Son Dakika
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Böyle ilçe tanıtımı görülmedi

6 saat önce

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinin kültürel tanıtımı için hazırlanan ve ünlü sanatçıların da yer aldığı "Hayde Dernekpazarı" isimli müzikal tanıtım klibi, yayınlandığı ilk saatlerden itibaren sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Böyle ilçe tanıtımı görülmedi, System.String[]

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinin kültürel tanıtımı için hazırlanan ve ünlü sanatçıların da yer aldığı "Hayde Dernekpazarı" isimli müzikal tanıtım klibi, yayınlandığı ilk saatlerden itibaren sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.


Dernekpazarı Kaymakamlığının koordinesiyle gerçekleşen ve 1 yılı aşan çekim ve montaj süreci sonunda hazırlanan klipte ilçenin türküleri seslendirildi. Klipte sanatçılar, 7'de 70'e Dernekpazarı'nın farklı kesimlerinden işçiler, esnaflar, ev hanımları, emekliler, öğretmenler, iş adamları ve öğrencilerin yanı sıra Dernekpazarlı Araştırmacı-Yazar Sadık Albayrak ile Dernekpazarı Kaymakamı Murat Yıldız da yer aldı.


Kaymakam Yıldız ve Dernekpazarı halkı, sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni toplayan klibe olan desteğinden ötürü, Dernekpazarlı olan Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak'a teşekkür etti. - TRABZON

Dernekpazarı, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:48 Kaynak: İHA
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Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi için hazırlanan ve tamamlanması 1 yıl süren tanıtım klibi paylaşım rekorları kırdı
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