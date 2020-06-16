Böyle intikam görülmedi - Son Dakika

Böyle intikam görülmedi

Gaziantep'te yaşayan Mehmet Yalçın kendisini dolandıranlardan görülmemiş bir intikam aldı.

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Gaziantep'te yaşayan Mehmet Yalçın kendisini dolandıranlardan görülmemiş bir intikam aldı. Cep telefonu siparişi yerine oyuncak telefon gönderilen Mehmet Yalçın, dalga geçtiği telefon kayıtlarını sosyal medyada paylaşınca herkesin tanıdığı bir fenomen oldu.


Gaziantep'te yaşayan Mehmet Yalçın'ın iddiasına göre, evde televizyon izlerken bir reklamda 2 bin lira değerindeki cep telefonunun sadece 168 liraya satıldığını görünce verilen telefon numarasını arayarak satın almak istedi. Başvuru ve ödeme işlemlerinin ardından ise Yalçın heyecanla yeni telefonunu beklerken gelen kargodan oyuncak cep telefonu çıktı. Yaklaşık 1 yıl önce meydana gelen olayın ardından defalarca satıcıya ulaşmak istese de her defasında telefon yüzüne kapandı. Büyük şok yaşayan ve dolandırıldığını anlayan Mehmet Yalçın, yaşadığı şaşkınlık ve şoku atlatmasının ardından ise kendisini dolandıranlardan intikam almaya karar verdi.


Başka insanların da kandırılmaması için harekete geçen Yalçın, başka bir telefon numarası ile tekrar aynı numarayı arayarak sipariş vereceğini söyledi. Çağrı merkezini arayıp tanıtılan ürünü almak istediğini söyleyen Yalçın, bu kez kendisinden isim ve adres bilgileri istendiğinde ise kendi uydurduğu bir adresi söyleyerek, telefondaki kişiyle dalga geçti. Oldukça komik konuşmaların ortaya çıktığı telefon görüşmesini kaydeden Yalçın, ses kayıtlarını da sosyal medyadan paylaştı.


4 kez aradı her seferinde kandırılmak istendi


Kampanya yalanıyla insanları dolandırmak isteyenleri hedef alan Mehmet Yalçın, yöresel şive ile konuşarak 4 ayrı çağrı merkezini aradı. Yapılan görüşmelerde kampanyaların doğru olup olmadığı, içerisinde söylenen ürün haricinde başka bir şey çıkıp çıkmayacağını da soran Yalçın, her seferinde çeşitli ifadelerle kandırılmaya çalışıldı. Yalçın'ın verdiği bilgiler karşısında kimi zaman gülen çalışanların pür dikkat söylenen isim ve adresi almaya çalışması komik anlara neden oldu. Yalçın'ın, "Bu fiyata nasıl olur anlayamıyorum. Sizi kurtarıyor mu? Güvenebilir miyiz" gibi sorularına ise müşteri temsilcisi, "Oyuncak değil, orjinal Türk malı. Telefonumuz yeni bir marka, 2 yıl garantili, devlet tarafından onaylı bir üründür. Kampanyası var" gibi cevaplar verdi.


"Mehmet Öküzdeviren, Hacı Hüsamettin Bacısıgüzel sokağı"


Aradığı çağrı merkezlerinden ürünü sipariş etmek istediğini söyleyen Yalçın, aramalarda kimi zaman gerçek adını kimi zaman ise Mehmet Öküzdeviren ismini kullanırken adres olarak ise "Zomzomlar Mahallesi, Pıtırcık Osman Caddesi, Hacı Hüsamettin Bacısıgüzel Sokağı, Abuziddin Löllükyemez apartmanı Daire Numarası 9999" bilgilerini verdi.


Dalga geçtiğini söyleyince görevlinin ses tonu değişti


Yalçın, görüşmelerde çağrı merkezindeki kadına zaman zaman ise Gaziantep'in yöresel yemeklerinden olan yuvalama çorbasının halk arasındaki löllük ismi ile bilindiğini de anlatmaya çalıştı. Karşılığı olmayan bilgiler ve yöresel ifadelerle telefon görüşmelerini yapan Yalçın ve aradığı çağrı merkezindeki görevli arasında geçen konuşmalar güldürdü. Yalçın'ın şaka yaptığını ya da dalga geçtiğini söylemesi üzerine ses tonu değişen görevlinin hemen telefonu kapatması da dikkat çekti.


Sosyal medyada fenomen olan Mehmet Yalçın, "Televizyon izlerken bir reklam gördüm ve reklamda gördüğüm cep telefonunu sipariş verdim fakat ürün elime geldiğinde reklamda gördüğümle aynı değildi. Beni kandırdıklarını anladım bunun üzerine hem o sahtekarlara bir ders vermek için böyle bir şey düşündüm. Mizahi bir üslupla verilen bu telefon numaralarını arayarak, bir ses kaydı oluşturdum" dedi.


Sosyal medyada yoğun ilgi gördü


Yalçın, çağrı merkezi görevlileri ile dalga geçtiği o görüşmelerin ses kaydını ise sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yalçın'ın bu paylaşımı, Gaziantep ve ilçelerinin yanı sıra çevre illerde yoğun ilgi gördü. İzlenme rekorları kıran paylaşımlar ile fenomen olan Mehmet Yalçın, "Bu ses kayıtları her yerden insanların dikkatini çekmiş, izlemiş, Hiç ummadığım yerlerde, ummadığım kişiler karşıma çıkıyor. Paylaşımı yapan kişi olduğumu söylüyorlar. Bazıları ise beni görünce, simanın tanıdık geldiğini ve çıkartamadığını söylüyorlar. Paylaşımlar yaptığımı söyleyince hemen hatırlıyor. Esprili bir şekilde yaptığımız bu uyarı insanlara ulaşıyor olması da beni ayrıca mutlu ediyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Mehmet Yalçın, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 11:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Böyle intikam görülmedi - Son Dakika

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