Son Dakika Haberleri: Böyle İstek Görülmedi!

Böyle İstek Görülmedi!

54 dakika önce

İlker Ayrık'ın üstlendiği sevilen yarışma programı "Yaparsın Aşkım"ın bu akşam ekrana gelecek bölümüne yarışmacı Sedat Bey ve eşinin inanılmaz isteği damga vuracak.

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Hayatında ilk defa İstanbul'a gelen yarışmacılara boğazda kahvaltı sözü veren Ayrık, özel bir isteklerinin olup olmadığını sordu. Ünlü sunucu ve stüdyodaki seyirciler aldıkları cevap karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Stüdyodakiler kahvaltıda hindi istediğini söyleyen Sedat Bey'in önce hindi füme ya da benzeri bir hindi etinden şarküteri ürünü istediğini düşündüler. Sedat Bey'in kahvaltıda onlara eşlik etmesi için canlı hindi istediğini açıklaması herkesi şoke etti. Şaşkınlığını kısa sürede atan ünlü sunucu, kahvaltıya beklenen hindiyi bölüm bitmeden stüdyoya getirmeyi başardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:44 Kaynak: Bültenler

İstanbul, Güncel
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