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Böyle kaza görülmedi! Otomobilin çarptığı kızını gören anne baygınlık geçirdi - Son Dakika

Böyle kaza görülmedi! Otomobilin çarptığı kızını gören anne baygınlık geçirdi

25.09.2021 15:17

Yaya geçidinden geçenlere yol veren otomobile, ticari taksi arkadan çarparken, otomobilde yaya geçidindeki genç kıza çarparak yaralanmasına sebep oldu. Otomobilin kızına çarparak havaya fırlattığını ve yere düştüğünü gören anne baygınlık geçirdi. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sivas'tan tatil için Side'ye gelen ve Side- Kumköy sınırında bulunan Merve Sun otelde konaklayan Korkar ailesi denize girmek için otelden çıkıp Süleyman Demirel Bulvarında yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Aile, kendilerine yol veren minibüsün önünden geçtikten sonra tam yaya geçidini ortaladıkları sırada minibüsün yanından hızla geçen bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Aile, Side istikametinden gelip Kumköy istikametine gitmekte olan bir otomobil yol verince yollarına devam etti.

ANNE, SAVRULAN KIZINI GÖRÜNCE BAYILDI

Bülent Yılmaz 07 ACR 339 plakalı otomobiliyle yaya geçidinden geçenlere yol vermek için durduğu sırada, aynı istikamette seyir halindeki Nazif Yaman'ın kullandığı 07 J 0431 plakalı ticari taksi bu araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hareket eden 07 ACR 339 plakalı otomobil yaya geçidinden geçmekte olan İrem Korkar'a çarparak yola savurdu. Otomobilin kızına çarptığını gören anne Hatice Korkar olay yerinde baygınlık geçirerek yığılıp kaldı. Otomobilin çarptığı İrem Korkar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Anne Hatice Korkar'ın da önemli bir şeyinin olmadığı belirlendi.

"YAYA GEÇİTLERİNDE YAYAYA SAYGI GÖSTERELİM"

Kaza sırasında İrem Korkar'ın yanında bulunan kuzeni Merve Tanlı, Sivas'tan tatil için geldiklerini belirterek "Denize gitmek için otelden çıktık. Yaya geçidinden geçerken bir minibüs durup yol verdi. Minibüsün yanından bir otomobil hızla geçti. Bir başka otomobil gelip durdu. Bizde yolumuza devam ettik. Bir anda duran otomobile arkadan gelen taksi çarptı ve otomobil hareket edip İrem'e çarptı. Allah'tan çok önemli bir şeyi yok. Ben buradan araç sürücülerine seslenmek istiyorum; lütfen dikkatli araç kullanalım ve kurallara uyalım. Yaya geçitlerinde yayalara saygı gösterelim" dedi.

Böyle kaza görülmedi! Otomobilin çarptığı kızını gören anne baygınlık geçirdi

Otomobil, Sivas, Taksi, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Böyle kaza görülmedi! Otomobilin çarptığı kızını gören anne baygınlık geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Böyle kaza görülmedi! Otomobilin çarptığı kızını gören anne baygınlık geçirdi - Son Dakika
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