Böyle kaza görülmedi! TIR, çarptığını fark etmediği aracı metrelerce sürükledi - Son Dakika

Böyle kaza görülmedi! TIR, çarptığını fark etmediği aracı metrelerce sürükledi

Afyonkarahisar'da tehlikeli madde yüklü TIR, aynı istikamette ilerleyen bir başka otomobile çarptı ancak çarptığı fark etmedi. Tırın, otomobili metrelerce sürüklediği anlar görüntülendi.

Afyonkarahisar- Konya karayolunun, Ulaştırma Bakanlığı yol kenarı denetim istasyonu girişinden Konya'ya doğru ilerleyen tehlikeli madde yüklü TIR, aynı istikamette seyreden otomobili önüne alarak metrelerce sürükledi. TIR sürücüsünün fark etmediği kazayı, yoldaki diğer sürücüleri cep telefonuyla görüntüledi. BARİYERE ÇARPMASI SONUCU ANLADI Yoldan geçen araç sürücülerinin korna çalarak uyardığı TIR sürücüsü, çarptığı otomobili yaklaşık 20 metre sürükleyip, yol kenarına savurdu. TIR şoförü otomobilin bariyere çarpmasıyla kazanın farkına vardı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Son Dakika

Didem Soydan Miami'de bikinili pozlarıyla takipçilerini mest ediyor

Lahana yapraklarını vücudunuza sarınca ağrı kesiyormuş

Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız

Bu ne rahatlık! Kuyumcu, içeri silahla giren soyguncunun karşısında çay içmeye devam etti

Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi

Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın

4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı

Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71