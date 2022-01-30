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Böyle kaza görülmedi! TIR sürücüsü alkollü, otomobil sürücüsü ise korona çıktı - Son Dakika

Böyle kaza görülmedi! TIR sürücüsü alkollü, otomobil sürücüsü ise korona çıktı

30.01.2022 00:33

Edirne'de, TIR'ın kırımızı ışıkta bekleyen otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralanan otomobil sürücü Gamze Kartal, yaptırdığı Kovid- 19 testinin pozitif olduğunu kaza yerinde öğrendi. Bulgar TIR sürücüsü Antoni Panayotov Todorov'un yapılan kontrolünde ise 1.70 promil alkollü olduğu anlaşıldı.

Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kaza; İstanbul'dan Kapıkule Sınır Kapısı istikametine gitmekte olan Bulgar Antoni Panayotov Todorov yönetimindeki TIR, kırmızı ışıkta bekleyen Gamze Kartal'ın kullandığı 22 AAK 837 plakalı otomobile arkadan çarptı.

2 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın şiddetiyle Kartal'ın otomobili de önünde bekleyen 22 EC 435 plakalı otomobile çarptı. Kazada iki otomobilde bulunan iki kişi hafif yaralandı.

KORONAYA YAKALANDIĞINI KAZA YERİNDE ÖĞRENDİ

Kazanın ardından polisin yaptığı kontrolde TIR sürücüsü Todorov'un 1.70 promil alkollü olduğu tespit edildi. Öte yandan, yaralanan otomobil sürücüsü Gamze Kartal, bugün yaptırdığı Kovid- 19 testinin pozitif çıktığını kaza yerinde öğrendi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Böyle kaza görülmedi! TIR sürücüsü alkollü, otomobil sürücüsü ise korona çıktı
Böyle kaza görülmedi! TIR sürücüsü alkollü, otomobil sürücüsü ise korona çıktı
Böyle kaza görülmedi! TIR sürücüsü alkollü, otomobil sürücüsü ise korona çıktı
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Atatürk Bulvarı, Otomobil, Bulgar, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Böyle kaza görülmedi! TIR sürücüsü alkollü, otomobil sürücüsü ise korona çıktı - Son Dakika
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