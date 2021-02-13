Böyle magandalık görülmedi...Motosiklet üzerindeki 3 kişi çekiçlerle vinç şoförüne saldırdı - Son Dakika

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Böyle magandalık görülmedi...Motosiklet üzerindeki 3 kişi çekiçlerle vinç şoförüne saldırdı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde yol yapım çalışmalarında görevli vinç şoförü akıllara durgunluk verecek saldırıya uğradı. Motosikletin üzerinde bulunan 3 kişi çekiçler ile vinç şoförünün içinde bulunduğu kamyona saldırdı ve genç adamın üstünü parçaladı.

Olay, gece 00.30 sıralarında İznik-Adapazarı yolunda gerçekleşti. Yol yapım çalışmalarında görev alan Caner Güzel uyumak için kullandığı vince girdi. Üzerinde 3 kişi bulunan motosiklet vinç kamyonunun yanına yaklaştı. 3 kişi ilk önce elindeki çekiçler ile kamyonun camlarını kırdı. Daha sonra şoföre saldıran 3 kişi, genç adamın üstünü başını yırtarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Caner Güzel durumu polise bildirdi.

Hayatının şokunu yaşayan Güzel, "Mesaim bitti, kamyonun arkasında uyuyordum. Bir anda neye uğradığımı şaşırdım. Zanlıları hayatımda hiç görmedim. Kamyonun camlarını çekip ile kırdılar. Üstümü başımı parçalayıp gittiler. Şoktayım" dedi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.