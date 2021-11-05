Üye Girişi
Haylayan köpeğe sinirlenip dehşet saçtı: Tüfekle sahile indi, 3 kadın ve 1 köpeği yaraladı - Son Dakika

Haylayan köpeğe sinirlenip dehşet saçtı: Tüfekle sahile indi, 3 kadın ve 1 köpeği yaraladı

05.11.2021 19:34

Haylayan köpeğe sinirlenip dehşet saçtı: Tüfekle sahile indi, 3 kadın ve 1 köpeği yaraladı Muğla'nın Bodrum ilçesinde sokak köpeğinin kendine havlamasına sinirlenen bir şahıs evindeki tüfeği alarak sahile inip adeta dehşet saçtı.

Haylayan köpeğe sinirlenip dehşet saçtı: Tüfekle sahile indi, 3 kadın ve 1 köpeği yaraladı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde sokak köpeğinin kendine havlamasına sinirlenen bir şahıs evindeki tüfeği alarak sahile inip adeta dehşet saçtı. Öfkeli adam kendisine havlayan köpeğe ateş etmek isterken bu sırada sahildeki bir kafede oturmakta olan 3 kadını da yaraladı. Olayda köpek ile birlikte yaralanan 3 kadın hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre; Ortakent - Yahşi Mahallesi Yahşi sahilinde motosikleti ile geçen Mustafa E. isimli şahıs köpeğin kendisine havlamasıyla birlikte çılgına döndü. Mustafa E. evine giderek tüfeği alıp tekrar sahile döndü. Köpeği arayan Mustafa E. Kartal isimli sokak köpeğine 3 el ateş etti. O esnada çevrede bulunan 3 kadı da fişekten çıkan saçmalarla yaralandı. Köpeğin vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesiyle yere yığılırken yaralanan kadınlar ise Bodrum'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Çevrede bulunan esnaflar ise köpeği en yakın veterinere götürerek hayata döndürmeye çalıştı. Ayaklarından yaralanan kadınların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Köpeğin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olay yerinde yakalandı

Olaydan sonra ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri öfkeli şahsı av tüfeği ile bir kafede hiçbir şey olmamış gibi otururken yakalayarak gözaltına aldı. Çevredeki vatandaşlar ise olayı anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Haylayan köpeğe sinirlenip dehşet saçtı: Tüfekle sahile indi, 3 kadın ve 1 köpeği yaraladı
Haylayan köpeğe sinirlenip dehşet saçtı: Tüfekle sahile indi, 3 kadın ve 1 köpeği yaraladı
Haylayan köpeğe sinirlenip dehşet saçtı: Tüfekle sahile indi, 3 kadın ve 1 köpeği yaraladı
Haylayan köpeğe sinirlenip dehşet saçtı: Tüfekle sahile indi, 3 kadın ve 1 köpeği yaraladı
Haylayan köpeğe sinirlenip dehşet saçtı: Tüfekle sahile indi, 3 kadın ve 1 köpeği yaraladı
Haylayan köpeğe sinirlenip dehşet saçtı: Tüfekle sahile indi, 3 kadın ve 1 köpeği yaraladı
Haylayan köpeğe sinirlenip dehşet saçtı: Tüfekle sahile indi, 3 kadın ve 1 köpeği yaraladı
Haylayan köpeğe sinirlenip dehşet saçtı: Tüfekle sahile indi, 3 kadın ve 1 köpeği yaraladı
Haylayan köpeğe sinirlenip dehşet saçtı: Tüfekle sahile indi, 3 kadın ve 1 köpeği yaraladı
Haylayan köpeğe sinirlenip dehşet saçtı: Tüfekle sahile indi, 3 kadın ve 1 köpeği yaraladı
Haylayan köpeğe sinirlenip dehşet saçtı: Tüfekle sahile indi, 3 kadın ve 1 köpeği yaraladı
Haylayan köpeğe sinirlenip dehşet saçtı: Tüfekle sahile indi, 3 kadın ve 1 köpeği yaraladı
Haylayan köpeğe sinirlenip dehşet saçtı: Tüfekle sahile indi, 3 kadın ve 1 köpeği yaraladı

Ortakent Yahşi, Bodrum, Köpek, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Haylayan köpeğe sinirlenip dehşet saçtı: Tüfekle sahile indi, 3 kadın ve 1 köpeği yaraladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kocasının bıçaklayarak öldürdüğü Nursel Taşkın'ın 19 yaşındaki kızı isyan etti: İdam istiyoruz 20:05 Kocasının bıçaklayarak öldürdüğü Nursel Taşkın'ın 19 yaşındaki kızı isyan etti: İdam istiyoruz Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı '2Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın tutuklandı 19:20 Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı '2Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın tutuklandı AK Parti ve CHP'li isimler sokakta karşılaştı, Meclis'teki tartışmaların aksine ortaya renkli görüntüler çıktı 18:11 AK Parti ve CHP'li isimler sokakta karşılaştı, Meclis'teki tartışmaların aksine ortaya renkli görüntüler çıktı
Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var 17:45 Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var İYİ Partili Türkkan'dan ağza alınmayacak küfür 17:14 İYİ Partili Türkkan'dan ağza alınmayacak küfür 16:30 "Randevu alamıyoruz" diyen vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Yanında doktor var, ona sor
CHP'liler AK Parti döneminde satılan yerlerin listesini açıklayınca AK Partililer salonu terk etti 16:08 CHP'liler AK Parti döneminde satılan yerlerin listesini açıklayınca AK Partililer salonu terk etti Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz 14:45 Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz

Son Dakika Haberleri
20:05 Kocasının bıçaklayarak öldürdüğü Nursel Taşkın'ın 19 yaşındaki kızı isyan etti: İdam istiyoruz
19:45 Kemal Kılıçdaroğlu'dan önemli mektup! Türkiye'deki tüm büyükelçiliklere Kanal İstanbul için çağrı yaptı
19:43 Son dakika! Meteoroloji'nin "sarı kod" ile uyardığı İstanbul'da sis bastırdı, vapur seferleri iptal edildi
19:20 Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı '2Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın tutuklandı
18:55 Ettiği küfür kameralara yansıyan İYİ Partili Lütfü Türkkan, sinkaflı sözlerini yalanlayıp vatandaşı suçladı
18:33 Bakanı Varank'tan şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'a sert tepki: Ahlaksız
18:01 Vatandaşlara "Faturalarınızı öderken zorlanıyor musunuz?" diye soruldu, yüzde 80'in cevabı aynı
17:58 Fenerbahçe'nin güzel yengesi taraftara barış çubuğu uzattı! Paylaşımları dikkatlerden kaçmadı
17:56 Şehit yakınına küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan büyük tepki topladı! Sosyal medya çalkalanıyor
17:45 Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var
15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı! Boğaz bir süreliğine gemi trafiğine kapatıldı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı! Boğaz bir süreliğine gemi trafiğine kapatıldı         
20:07
Kemal Kılıçdaroğlu'dan önemli mektup! Türkiye'deki tüm büyükelçiliklere Kanal İstanbul için çağrı yaptı Kemal Kılıçdaroğlu'dan önemli mektup! Türkiye'deki tüm büyükelçiliklere Kanal İstanbul için çağrı yaptı         
19:45
Ettiği küfür kameralara yansıyan İYİ Partili Lütfü Türkkan, sinkaflı sözlerini yalanlayıp vatandaşı suçladı Ettiği küfür kameralara yansıyan İYİ Partili Lütfü Türkkan, sinkaflı sözlerini yalanlayıp vatandaşı suçladı         
18:56
Fenerbahçe'nin güzel yengesi taraftara barış çubuğu uzattı! Paylaşımları dikkatlerden kaçmadı Fenerbahçe'nin güzel yengesi taraftara barış çubuğu uzattı! Paylaşımları dikkatlerden kaçmadı         
17:58
Son Dakika: A Milli Takımımız'ın kadrosu belli oldu! Son Dakika: A Milli Takımımız'ın kadrosu belli oldu!         
17:18
Son Dakika: Enerji Bakanı'ndan Karadeniz gazı açıklaması: 2023'te sisteme vereceğiz Son Dakika: Enerji Bakanı'ndan Karadeniz gazı açıklaması: 2023'te sisteme vereceğiz         
16:41
Ahmet Misbah Demircan: Korkut Ata Türk Dünyası Film festivali Türkiye'nin en büyük kültür-sanat organizasyonu olacak Ahmet Misbah Demircan: Korkut Ata Türk Dünyası Film festivali Türkiye'nin en büyük kültür-sanat organizasyonu olacak         
16:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor         
15:41
Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak         
13:28
Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür? Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?         
12:09
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans         
11:42
Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı         
11:25
Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı         
11:09
Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider         
10:30
5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı         
09:28
Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler         
09:04
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 20:12:12. #1.12#
SON DAKİKA: Haylayan köpeğe sinirlenip dehşet saçtı: Tüfekle sahile indi, 3 kadın ve 1 köpeği yaraladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement