Böyle olur dublör çiftin düğünü: Kendilerini yaktılar - Son Dakika
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Böyle olur dublör çiftin düğünü: Kendilerini yaktılar

20.05.2022 16:09

Amerika'da dublör bir çiftin düğünlerinde yaptıkları ateşli şov az kalsın facia ile sonlanıyordu. Sosyal paylaşım sitesi Tiktok'ta viral olan olayda konuklar gelin ve damada müdahale etti.

Düğünlerinde sıra dışı bir şova imza atmak isteyen dublör çift alevler arasından canlarını zor kurtardılar.

ALEVLER ARASIDA KALAN ÇİFTE KONUKLAR MÜDAHALE ETTİ

Amerika'nın Utah eyaletinde bir çiftin düğünlerinde yaptıkları ateşli şov sosyal medyada viral oldu. New York Post'un haberine göre, "Yellowstone" ve "Hereditary" gibi projelerde çalışan dublör Ambyr Mishelle ve Gabe Jessop çifti, mesleklerine gönderme yapmak için düğünlerinde sıra dışı bir şova imza attı.

Ambyr Mishelle ve Gabe Jessop, sırtlarını ateşe verdikten sonra,misafirleri arasında bir yürüyüş yaptılar. Aileleri ve arkadaşları onları alkışlarken alevler yangın söndürücülerle kısa sürede söndürüldü. Jessop, videoyu Instagram hesabından paylaşarak , "Ateş hayatımız boyunca kalbimizde yansın" notunu düştü.

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