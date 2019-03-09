Böyle Olur Kadınların Bayramı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 10. Kadın Festivali'ndeki coşku, İzmir Yörükler Derneği Kaşık ekibi gösterisi, BANDO RİO Kadın Bandosu gösterisi ve Grup Mecaz konseri ile coşku doruğa ulaştı. Farklı meslek gruplarından 7 bini aşkın kadın, halaylar, horonlar ve zeybeklerle eşliğinde eğlendi. 3 güne yayılan etkinliklerin ilk gününde kadınları yalnız bırakmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu, yaptığı konuşmada, "Biz İzmirli kadınlar olarak, fikrimizle emeğimizle, güç ve irademizle Türk kadın hareketinin kıvılcımını çakmak zorundayız. Unutmayın; İzmir pes ederse tüm Türkiye pes eder. Biz pes etmiyoruz. Aydınlık günlerde buluşa cağız" dedi.

Lider kadınları siyasete taşımalıyız

Yıllardır her 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bir araya gelip salonları doldurduklarını hatırlatan Türkegül Kocaoğlu, özetle şunları söyledi:

"Tıpkı 8 Martlar gibi,her 25 Kasım'da kadına yönelik şiddete karşı olduğumuzu meydanlarda haykırıyor, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınların erkeklerle eşit birer birey olduğunu öğrettiği 5 Aralık tarihini de gururla kutluyoruz. Oysü sadece böylesi günlerde değil 365 gün sokaklarda olmalıyız. Çünkü bir türlü derdimizi anlatamıyoruz. Bugün Türkiye'de kadının ailede, iş yerinde, sokakta, siyasette, kısaca toplumsal alandaki statüsü, kendisine yasal olarak sunulmuş hakların çok gerisinde. Demek ki, yasaların bize verdiği hakları bile kullanamıyoruz. Çünkü siyasette kadının adı yok! Toplumu dönüştürmek, kadının sosyal ve ekonomik koşullarını i leriye taşımak istiyorsak, öncelikle bu ülkenin lider kadınlarını siyasette ön saflara taşımamız, onların yanında olmamız gerekiyor. Sevgili Atamızın21.yüzyılda hayal ettiği yere ulaşabilmek için buna mecburuz."

Renkli stantlar sizi bekliyor

Kültürpark'taki 2 ve 3 numaralı hollerde gerçekleştirilen festivalin en ilgi çeken yeri, hiç kuşkusuz, kadın örgütleri ile sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin hazırladığı birbirinden renkli stantlar oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm stantları dolaşarak el emeği ürünlerini sergileyen kadınlarla sohbet eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu, onları daha fazla üretim ve ekonomik bağımsızlık için motive etti.

Kültürpark 2 Nol'lu Hol'deki stantların 10 Mart Pazar günü akşamına kadar açık kalacağı bildirildi. Urla Üretici Kooperatifi'nin baskı, keçe ve file örme, Karşıyaka Üretici Kadın Kooperatifi'nin örgü, gümüş tabak işleme, tesbih ve çini yapımı, Kadınsal Hareketler Bunlar Platformu'nun miyuki, keçe ve pastadan çiçek yapımı, Meslek Fabrikası'ndan çiçek tasarım, Ömür Köroğlu'ndan yaprak tasarımı, Gülfer Keskin'den ipek doğal boyama ve ipek işleri ve Şafak Surkultay'dan balık ağı donanımı atölyeleri de 2 No'lu Hol'de yer alıyor.