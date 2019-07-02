BÖYLE OLUR MODİFİYE ARAÇ TUTKUNUNUN 'TAKI'SI
2 saat önce
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHAİstanbul'da yaşayan modifiye araç tutkunu Hulusi Demir, hafta sonu yapılan düğününde ilginç anlar yaşadı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:22 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA
İstanbul'da yaşayan modifiye araç tutkunu Hulusi Demir, hafta sonu yapılan düğününde ilginç anlar yaşadı. Demir'in kendi gibi modifiye tutkunu arkadaşları egzoz ve çelik jant taktı.
Düğün salonuna modifiyeli araçlarla konvoy yaparak gelen gençler takı töreninde de Hulusi Demir'e bir sürpriz hazırladı. Modifiye araç tutkunu Demir'e takı töreninde abart egzoz ile çelik jant taktı. Salonda renkli görüntüler oluşurken gelin ile damada başka bir arkadaşının takı yerine biberon taktığı görüldü. Bu anlara şahit olan davetliler de alkış tutarak gelin ile damadın mutluluğuna ortak oldu. Hulusi Demir, takı töreninin ardından "Ne diyeceğimi bilemiyorum, çok şaşkınım" dedi.
Görüntü Dökümü:
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Düğün konvoyundan görüntü
Gelin ve damattan görüntü
Takı töreninde takılan otomobil jantı ile egzozu
Damada biberon takılması
Genel ve detaylar
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