Böyle olur modifiye araç tutkununun "takı"sı
1 saat önce
İSTANBUL'da yaşayan modifiye araç tutkunu Hulusi Demir, hafta sonu yapılan düğününde ilginç anlar yaşadı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:39 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da yaşayan modifiye araç tutkunu Hulusi Demir, hafta sonu yapılan düğününde ilginç anlar yaşadı. Demir'in kendi gibi modifiye tutkunu arkadaşları egzoz ve çelik jant taktı. Düğün salonuna modifiyeli araçlarla konvoy yaparak gelen gençler takı töreninde de Hulusi Demir'e bir sürpriz hazırladı. Modifiye araç tutkunu Demir'e takı töreninde abart egzoz ile çelik jant taktı. Salonda renkli görüntüler oluşurken gelin ile damada başka bir arkadaşının takı yerine biberon taktığı görüldü. Bu anlara şahit olan davetliler de alkış tutarak gelin ile damadın mutluluğuna ortak oldu. Hulusi Demir, takı töreninin ardından "Ne diyeceğimi bilemiyorum, çok şaşkınım" dedi.
- İstanbul
İçişleri Bakanlığı tüm valileri "düğün magandaları" karşı tekrar uyardı!
İETT'de unutulan eşyaları, bir kişi 81 bin liraya toplu olarak satın aldı
İllerin vekil sayısı değişti! 3 il arttı, 2 il düştü
İBB Başkanı İmamoğlu: AK Parti randevu vermedi, MHP'den dönüş almadık