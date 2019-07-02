Son Dakika Haberleri: Böyle olur modifiye araç tutkununun "takı"sı
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Böyle olur modifiye araç tutkununun "takı"sı

1 saat önce

İSTANBUL'da yaşayan modifiye araç tutkunu Hulusi Demir, hafta sonu yapılan düğününde ilginç anlar yaşadı.

Böyle olur modifiye araç tutkununun
İSTANBUL'da yaşayan modifiye araç tutkunu Hulusi Demir, hafta sonu yapılan düğününde ilginç anlar yaşadı. Demir'in kendi gibi modifiye tutkunu arkadaşları egzoz ve çelik jant taktı. Düğün salonuna modifiyeli araçlarla konvoy yaparak gelen gençler takı töreninde de Hulusi Demir'e bir sürpriz hazırladı. Modifiye araç tutkunu Demir'e takı töreninde abart egzoz ile çelik jant taktı. Salonda renkli görüntüler oluşurken gelin ile damada başka bir arkadaşının takı yerine biberon taktığı görüldü. Bu anlara şahit olan davetliler de alkış tutarak gelin ile damadın mutluluğuna ortak oldu. Hulusi Demir, takı töreninin ardından "Ne diyeceğimi bilemiyorum, çok şaşkınım" dedi.

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:39 Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel
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