Böyle olur tır şoförünün aşkı...Tırı süsleyip gelin arabası yaptılar - Son Dakika

Böyle olur tır şoförünün aşkı...Tırı süsleyip gelin arabası yaptılar

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 32 yaşındaki tır şoförü Adem İbik, kullandığı aracı gelin arabası yaparak konvoyla düğün salonuna geldi. Gelin arabasını görenler ise o anları cep telefonlarına kaydetti.

Tır şoförlüğü yapan 32 yaşındaki Adem İbik ile Emine Kaptan bir süre önce dünyaevine girmeye karar verdi. Çift düğün hazırlıklarını yaparken sıra gelin arabasını hazırlamaya geldi. Damat, gelin arabası olarak kullandığı tırı süsledi. Şoför arkadaşlarının da yalnız bırakmadığı Adem İbik, tırlardan oluşan konvoyla gelin alma geleneğini yerine getirdi. Çift, ardından düğün salonunun yolunu tuttu. Güzergah üzerinde gelin arabası olarak süslenen tırı görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Damat Adem İbik, "İlk arabayı sevdim. Sonra eşimi sevdim. Herkes kameraya çekiyordu" dedi. Gelin Emine Kaptan ise, "Çok ilginçti. Herkes bize el sallıyordu. Değişik ve güzel bir duyguydu. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Araçtan inerek düğünün yapılacağı salona geçen çifti davetliler de mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.