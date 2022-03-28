Böyle pankart görülmedi - Son Dakika
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Böyle pankart görülmedi

28.03.2022 16:42
Böyle pankart görülmedi

Bolu'da, Gerede 1970 ile Yeniçağaspor arasında oynanan futbol maçında Gerede taraftarlarının açtığı küfürlü pankartla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu'da, Gerede 1970 ile Yeniçağaspor arasında oynanan futbol maçında Gerede taraftarlarının açtığı küfürlü pankartla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu'da, Bölgesel Amatör Ligi'nin 16. haftasında Gerede İlçe Stadyumu'nda Gerede 1970 Futbol Kulübü ve Yeniçağaspor karşı karşıya geldi. İki ekip arasında oynanan mücadeleyi Doğukan Güngör'ün 18. dakikada kaydettiği golle ev sahibi ekip 1-0'lık galibiyetle tamamladı.

Karşılaşma öncesinde Gerede 1970 taraftarlarının bulunduğu tribüne küfürlü dev pankart asıldı. Pankartı gören Yeniçağasporlu taraftarlar duruma tepki gösterdi. Taraftarların şikayeti üzerine küfürlü pankart tribünden kaldırıldı. Şikayet üzerine pankartla ilgili soruşturma açıldı. Polis ekipleri kamera kayıtlarını incelemeye alarak pankartı asanları bulmak için çalışma başlattı. - BOLU

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Hisarcık, Futbol, Gerede, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Böyle pankart görülmedi - Son Dakika


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