Böyle sabotaj görülmedi

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Kırsal Yeniköy'de konuşlandırılan arı kolonilerine henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce sabotaj düzenlendi. Arıların yörüngesini şaşırtıp yaklaşık 500 kovan arının büyük bir bölümünü telef eden kişi ya da kişilerin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.



Olay dün gece Çine ilçesine bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilçede arıcılık yapan Mehmet Kocabaş ve Turgut Bulut ilgili kişi ve kurumlardan yasal izinlerini alarak arılarını Yeniköy yakınlarındaki bir yere taşıdı. Zaman zaman arılarını kontrole giden arıcılar geçen hafta arı kovanlarının ağzı kapatılmış ve bir kovana da asılmış vaziyette tehdit mektubu buldular. Bunun üzerine arıcılar durumu jandarma ekiplerine bildirerek zanlılardan şikayetçi oldular.



Jandarma tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma devam ederken zanlılar dün gece yaklaşık 500 kovan arı kolonisine karşı farklı bir sabotaj yaptılar. Gece arı kovanlarını bulunduğu yerden alıp üst üste yığan kişiler arıların büyük bir çoğunluğunun yörüngesini şaşırmasına b ir çoğunun da kendisine ait olmayan koloniye girmesinden dolayı kovanlar arası savaşa neden oldukları belirlendi.



Jandarma ikinci olaya da el koyup kovanlar üzerinden parmak izi aldı. Parmak izleri belirlenen zanlıların yakalanması için güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.



Böyle düşmanlık olmaz



Arının da bir canlı olduğunu ve olayın faillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, "Tarım, doğa ve çevre için çok büyük görevleri olan arıların bu şekilde telef edilmesi akıl alır bir durum değil. Yasal olarak her türlü izni olmasına rağmen kanun tanımaz kişilerce arıcılarımız önce tehdit ediliyor. Ardından 500 kovan arıya sabotaj yapılıyor. Kolonilerde en az yüzde 50 oranında zayiat var. Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sağolsun olayı haber alır almaz kısa sürede bölgeye gelip olay yeri inceleme çalışması yapıp kovanlardan parmak izi aldılar. Tüm delilleri toplayan jandarmanın kısa sürede olayın zanlılarının yakalanacağına inanıyoruz" diye konuştu. - AYDIN