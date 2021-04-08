Böyle seçim kampanyası görülmedi! Tabutun içinden çıkıp seçmenlerden oy istedi

Meksika'da 6 Haziran'da gerçekleştirilecek genel seçimde adayların seçim kampanyaları görenleri şaşırttı. Partido Encuentro Social (PES) partisinden milletvekili adayı olan politikacı Carlos Mayorga, seçmenlerine tabutun içinden çıkarak seslendi.

"İLGİSİZLİKTEN YARALANDINIZ"

Seçime 2'nci bölgeden aday olan Mayorga, bölgenin yıllardır siyasetçiler tarafından ilgisiz bırakıldığına atıfta bulunarak, "Bölge yıllardır ilgisizlikten yaralandı, hatta öldü" dedi.

"SÖZLERİMİ TUTMAZSAM BENİ DİRİ DİRİ GÖMÜN"

Seçimlerde kendisine oy verenlerin yanı sıra oy vermeyenleri de unutmayacağını belirten Mayorga, "Verdiğim sözleri tutamazsam, beni diri diri gömmelerine izin verin" diye konuştu.

İLGİ ÇEKMEK İSTEMİŞ

Bölgeye gösterilmeyen ilgiye dikkat çekmeye çalıştığını ifade eden Mayorga, seçim kampanyası boyunca seçmene tabuttan çıkarak sesleneceğini ifade etti.