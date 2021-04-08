Meksika'da 6 Haziran'da gerçekleştirilecek genel seçimde adayların seçim kampanyaları görenleri şaşırttı. Partido Encuentro Social (PES) partisinden milletvekili adayı olan politikacı Carlos Mayorga, seçmenlerine tabutun içinden çıkarak seslendi.
Seçime 2'nci bölgeden aday olan Mayorga, bölgenin yıllardır siyasetçiler tarafından ilgisiz bırakıldığına atıfta bulunarak, "Bölge yıllardır ilgisizlikten yaralandı, hatta öldü" dedi.
Seçimlerde kendisine oy verenlerin yanı sıra oy vermeyenleri de unutmayacağını belirten Mayorga, "Verdiğim sözleri tutamazsam, beni diri diri gömmelerine izin verin" diye konuştu.
Bölgeye gösterilmeyen ilgiye dikkat çekmeye çalıştığını ifade eden Mayorga, seçim kampanyası boyunca seçmene tabuttan çıkarak sesleneceğini ifade etti.
Kaynak: SonDakika.com
Son Dakika › Dünya › Böyle seçim kampanyası görülmedi! Tabutun içinden çıkıp seçmenlerden oy istedi - Son Dakika Dünya