Son Dakika Haberleri: Böyle Şoför Görülmedi

Böyle Şoför Görülmedi

1 saat önce

Adıyaman'da otobüs şoförü, otobüse binen yaralı yolcusuna ilk sağlık müdahaleyi kendisi yaparak çağırdığı ambulansa yetiştirdiEdinilen bilgilere göre, birkaç gün önce Karapınar Mahallesi'nden bir yolcu alan Adıyaman Belediyesine bağlı otobüs şoförü Hüseyin Doğan, erkek yolcunun...

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Adıyaman'da otobüs şoförü, otobüse binen yaralı yolcusuna ilk sağlık müdahaleyi kendisi yaparak çağırdığı ambulansa yetiştirdi

Edinilen bilgilere göre, birkaç gün önce Karapınar Mahallesi'nden bir yolcu alan Adıyaman Belediyesine bağlı otobüs şoförü Hüseyin Doğan, erkek yolcunun bileğinden yaralandığını ve kanamasının olduğunu fark etti. Otobüsü hemen yolun kenarında durduran sürücü Doğan, getirdiği bir bez parçasını ismi öğrenilemeyen yolcusunun koluna bağlayarak kanamayı durdurmaya çalıştı. İlk müdahaleyi yapan Doğan, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Şoför daha sonra otobüsü sağlık ekiplerinin geldiği yöne doğru sürdü. Bir süre sonra yolda sağlık ekipleri ile karşılaşan Hüseyin Doğan, yol kenarında durarak yaralı yolcusunu sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye götürülen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:26 Kaynak: İHA

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